CB GRAN CANARIA
Fran Guerra y Christian Díaz abren una nueva semana de reconocimientos médicos para el CB Gran Canaria en HPS
Los dos representativos grancanarios del primer equipo del Granca toman el relevo de Marques Townes, Joaquín Rodríguez y Carlos Alocén, en el paso previo al inicio de la pretemporada
Canariedad en estado máximo. Amigos y representantes de Gran Canaria en el primer equipo del Granca, Fran Guerra y Christian Díaz, han tomado el testigo de Marques Townes, Joaquín Rodríguez y Carlos Alocén, sometiéndose a sus respectivos reconocimientos médicos en las dependencias de HPS, un paso obligado antes de que arranque la pretemporada, con el que será el primer entrenamiento del equipo a las órdenes del nuevo técnico, Bruno Savignani.
El lunes arranca a sudar el nuevo proyecto, si bien serán bajas en la primera etapa de la pretemporada, Jón Axel Gudmundsson y Joaquín Rodríguez, que han sido reclamados para las ventanas FIBA de Islandia y Uruguay respectivamente, aunque ambos jugadores conocen a la perfección el método Savignani y no debería de suponer un problema su incorporación más tardía al trabajo. Se incorporan a sus concentraciones el domingo 23 de agosto, tras completar la primera semana de entrenamientos con el grupo y está previsto su regreso el 1 o el 2 de septiembre.
Sigue el goteo de llegada de los nuevos jugadores del equipo amarillo. A la llegada durante el día de ayer del propio Gudmundsson, se suma hoy la de Luke Fischer, en su retorno a la que fue su casa y en la que se reencuentra con el técnico que mejor rendimiento le ha sacado hasta la fecha en su carrera profesional.
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