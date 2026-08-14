Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muere un joven tras una reyerta en Gran TarajalSecuestro en GuanartemeTiempo en CanariasUD Las PalmasEntradas Don OmarConjuntos históricos CanariasCB Gran CanariaRatas en las playas del Sur
instagramlinkedin

CB GRAN CANARIA

Fran Guerra y Christian Díaz abren una nueva semana de reconocimientos médicos para el CB Gran Canaria en HPS

Los dos representativos grancanarios del primer equipo del Granca toman el relevo de Marques Townes, Joaquín Rodríguez y Carlos Alocén, en el paso previo al inicio de la pretemporada

Fran Guerra y Christian Díaz, arrancan su semana en el CB Gran Canaria sometiéndose a su pertinente reconocimiento médico en HPS

Fran Guerra y Christian Díaz, arrancan su semana en el CB Gran Canaria sometiéndose a su pertinente reconocimiento médico en HPS

Ver galería

Fran Guerra y Christian Díaz, arrancan su semana en el CB Gran Canaria sometiéndose a su pertinente reconocimiento médico en HPS / La Provincia / CB Gran Canaria

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Santiago Icígar

Santiago Icígar

Las Palmas de Gran Canaria

Canariedad en estado máximo. Amigos y representantes de Gran Canaria en el primer equipo del Granca, Fran Guerra y Christian Díaz, han tomado el testigo de Marques Townes, Joaquín Rodríguez y Carlos Alocén, sometiéndose a sus respectivos reconocimientos médicos en las dependencias de HPS, un paso obligado antes de que arranque la pretemporada, con el que será el primer entrenamiento del equipo a las órdenes del nuevo técnico, Bruno Savignani.

El lunes arranca a sudar el nuevo proyecto, si bien serán bajas en la primera etapa de la pretemporada, Jón Axel Gudmundsson y Joaquín Rodríguez, que han sido reclamados para las ventanas FIBA de Islandia y Uruguay respectivamente, aunque ambos jugadores conocen a la perfección el método Savignani y no debería de suponer un problema su incorporación más tardía al trabajo. Se incorporan a sus concentraciones el domingo 23 de agosto, tras completar la primera semana de entrenamientos con el grupo y está previsto su regreso el 1 o el 2 de septiembre.

Noticias relacionadas y más

Sigue el goteo de llegada de los nuevos jugadores del equipo amarillo. A la llegada durante el día de ayer del propio Gudmundsson, se suma hoy la de Luke Fischer, en su retorno a la que fue su casa y en la que se reencuentra con el técnico que mejor rendimiento le ha sacado hasta la fecha en su carrera profesional.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El viaducto del Guiniguada llega a un tercio de la obra en sentido sur y mantiene la fecha del 23 de agosto
  2. Once detenidos en una operación contra el tráfico de droga en Castillo del Romeral
  3. Los camellos ‘Martín’ y 'Federico' se convierten en protagonistas del eclipse solar en Canarias
  4. Un hombre, muy grave tras ser apuñalado en el cuello en Gran Tarajal
  5. El ‘Pavarotti de Triana’ vuelve a conquistar Las Palmas de Gran Canaria este verano
  6. Un pasajero conflictivo obliga a desviar a Jerez un vuelo de Binter entre Gran Canaria y Madrid
  7. Cocaína, lorazepam o ketamina: Las Palmas de Gran Canaria amplía el control de drogas al volante
  8. Crónica de un secuestro en Guanarteme: retienen a un hombre en una nave y le obligan a pagar su liberación en criptomonedas

Fran Guerra y Christian Díaz abren una nueva semana de reconocimientos médicos para el CB Gran Canaria en HPS

Fran Guerra y Christian Díaz abren una nueva semana de reconocimientos médicos para el CB Gran Canaria en HPS

De la Barrera no se ve en el espejo de Mourinho: "Compartimos la obsesión, pero él tiene muchos títulos y yo ninguno"

De la Barrera no se ve en el espejo de Mourinho: "Compartimos la obsesión, pero él tiene muchos títulos y yo ninguno"

Lanzarote recupera los canales de las históricas maretas de Montaña Blanca para mejorar la recogida de aguas pluviales

Lanzarote recupera los canales de las históricas maretas de Montaña Blanca para mejorar la recogida de aguas pluviales

La Avenida Marítima tendrá una salida provisional al Puerto de Las Palmas para aliviar Belén María

La Avenida Marítima tendrá una salida provisional al Puerto de Las Palmas para aliviar Belén María

Fran Guerra y Christian Díaz, arrancan su semana en el CB Gran Canaria sometiéndose a su pertinente reconocimiento médico en HPS

Fran Guerra y Christian Díaz, arrancan su semana en el CB Gran Canaria sometiéndose a su pertinente reconocimiento médico en HPS

Lenny Fernández, la abogada que murió en el terremoto de Cali mientras protegía a su perro Salomón

Lenny Fernández, la abogada que murió en el terremoto de Cali mientras protegía a su perro Salomón

Más consultas y tratamientos oncológicos en el Hospital Molina Orosa de Lanzarote

Más consultas y tratamientos oncológicos en el Hospital Molina Orosa de Lanzarote

El restaurante de Gran Canaria donde comer pescado junto al mar: terraza con vistas y platos sorprendentes

El restaurante de Gran Canaria donde comer pescado junto al mar: terraza con vistas y platos sorprendentes
Tracking Pixel Contents