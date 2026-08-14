Fran Guerra y Christian Díaz abren una nueva semana de reconocimientos médicos para el CB Gran Canaria en HPS

Canariedad en estado máximo. Amigos y representantes de Gran Canaria en el primer equipo del Granca, Fran Guerra y Christian Díaz, han tomado el testigo de Marques Townes, Joaquín Rodríguez y Carlos Alocén, sometiéndose a sus respectivos reconocimientos médicos en las dependencias de HPS, un paso obligado antes de que arranque la pretemporada, con el que será el primer entrenamiento del equipo a las órdenes del nuevo técnico, Bruno Savignani.

El lunes arranca a sudar el nuevo proyecto, si bien serán bajas en la primera etapa de la pretemporada, Jón Axel Gudmundsson y Joaquín Rodríguez, que han sido reclamados para las ventanas FIBA de Islandia y Uruguay respectivamente, aunque ambos jugadores conocen a la perfección el método Savignani y no debería de suponer un problema su incorporación más tardía al trabajo. Se incorporan a sus concentraciones el domingo 23 de agosto, tras completar la primera semana de entrenamientos con el grupo y está previsto su regreso el 1 o el 2 de septiembre.

Sigue el goteo de llegada de los nuevos jugadores del equipo amarillo. A la llegada durante el día de ayer del propio Gudmundsson, se suma hoy la de Luke Fischer, en su retorno a la que fue su casa y en la que se reencuentra con el técnico que mejor rendimiento le ha sacado hasta la fecha en su carrera profesional.