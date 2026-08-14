Juanmi Morales, director de cantera del CB Gran Canaria: "De Saba Merebashvili destaco su atleticismo, su versatilidad y su gran margen de mejora"

¿En qué cambia la cantera del CB Gran Canaria por el descenso del primer equipo a la Primera FEB más allá de la pérdida de la plaza en la Liga U por parte del filial?

Creo que lo primero que debe hacer cualquier club ante una situación como la actual es saber adaptarse. Y esa adaptación no debe limitarse únicamente a las categorías de formación, sino que tiene que abordarse de una manera global, desde el punto de vista deportivo, estructural y también desde cada uno de los departamentos del club.

En el caso concreto de la cantera, creo que tenemos una base muy sólida sobre la que seguir trabajando. Durante los últimos años hemos conseguido desarrollar un modelo de cantera sostenible y con una visión global, que va mucho más allá de la formación estrictamente deportiva.

Por un lado, está nuestra dimensión social y el compromiso que el club mantiene con la sociedad de Gran Canaria. Contamos con una red de escuelas de iniciación al baloncesto en distintos municipios de la isla y en diferentes centros educativos, donde trabajamos desde edades muy tempranas en la promoción del deporte, los hábitos saludables y, sobre todo, en valores como el esfuerzo, el compañerismo y el trabajo en equipo. Entendemos el deporte como una herramienta de formación y como un complemento a la educación que los niños reciben en el ámbito familiar y escolar.

Además, tenemos una serie de proyectos sociales que forman parte importante de esta visión global de la cantera y del propio club.

Uno de ellos es el Proyecto Suma, una iniciativa que pusimos en marcha en 2019 y que está enfocada en fomentar la inclusión social, la diversidad y el desarrollo integral de personas con discapacidad a través del baloncesto. Es un proyecto que ha crecido mucho y que actualmente cuenta con más de 1.600 familias adheridas, con presencia en diferentes municipios, en todos los centros de educación espacial de la isla y en la mayoría de las aulas en claves que hay, lo que demuestra la dimensión que ha adquirido.

También contamos con el Proyecto Carmen, que pusimos en marcha en 2023 y que utiliza el baloncesto como herramienta de apoyo y terapia física y emocional para pacientes oncológicas, especialmente mujeres que están afrontando o han superado un cáncer de mama. Es un proyecto que demuestra que el deporte puede ir mucho más allá de la competición y convertirse en una herramienta de acompañamiento, recuperación y bienestar.

Y está también el Proyecto Nexo, una iniciativa socio deportiva dirigida a menores migrantes no acompañados tutelados en Gran Canaria, utilizando el baloncesto como herramienta de inclusión e integración social. Creemos que el deporte tiene una enorme capacidad para generar vínculos, facilitar la integración y ofrecer a estos jóvenes un espacio de convivencia, aprendizaje y desarrollo personal.

Por tanto, cuando hablamos de cantera, no hablamos únicamente de jugadores, jugadoras y equipos. Hablamos también de formación, de valores, de inclusión y de compromiso con nuestra sociedad.

En cuanto a la estructura deportiva, contamos actualmente con 27 equipos federados, tanto masculinos como femeninos. De ellos, siete compiten a nivel autonómico, uno lo hace en el ámbito estatal, que es nuestro equipo de Tercera FEB, y el resto participan en las diferentes competiciones insulares. Creo que es una estructura amplia y completa que nos permite ofrecer diferentes niveles de competición y desarrollo, adaptados al momento y a las necesidades de cada jugador.

En este ámbito es donde se produce el cambio de Liga U a Tercera FEB. Es verdad que la Liga U nos estaba dando mucha visibilidad y era una competición muy atractiva, pero también es cierto que Tercera FEB ha sido históricamente una categoría muy utilizada por las grandes canteras del baloncesto nacional para el desarrollo de jugadores.

Por eso, entendemos que Tercera FEB puede ser un buen soporte para que nuestros jóvenes talentos sigan desarrollándose y tengan una competición exigente en la que puedan continuar con su formación. Lo importante es que los jugadores tengan un entorno adecuado para seguir creciendo.

Y, en definitiva, el objetivo es que nuestros jugadores tengan las herramientas necesarias para poder desarrollar una carrera profesional. En los últimos años, hemos demostrado que tenemos capacidad para formar talento. Tenemos varios jugadores grancanarios que están en dinámica con las selecciones nacionales de sus categorías, y también jugadores foráneos con gran potencial que han tenido presencia en sus respectivas selecciones.

Por tanto, el descenso del primer equipo nos obliga a adaptarnos en la gestión, pero no cambia nuestra convicción sobre el valor estratégico de la cantera. Tenemos una estructura, una base de talento y un proyecto social y deportivo que debemos seguir cuidando.

¿Cuántos jugadores han abandonado la disciplina del Granca para jugar la próxima temporada en la NCAA?

Son varios los jugadores que este verano han dado el salto a la NCAA, y es una realidad que forma parte del panorama actual del baloncesto y que debemos saber gestionar.

La NCAA no solo ofrece una combinación muy atractiva entre formación deportiva y académica, sino que se está convirtiendo también en un mercado cada vez más potente, con capacidad para generar ofertas económicas importantes para los jugadores. De hecho, estamos viendo cómo incluso jugadores profesionales ya contrastados están optando por dar el salto a la NCAA frente a continuar sus carreras en diferentes equipos.

Ante esta situación, el club tiene que saber adaptarse. Evidentemente, nuestra prioridad seguirá siendo trabajar para que los jugadores formados en nuestra cantera puedan llegar a nuestro primer equipo y convertirse en jugadores profesionales. Ese tiene que seguir siendo uno de los objetivos de nuestra estructura de formación.

Pero también tenemos que ser realistas y entender que existen diferentes caminos para desarrollar una carrera deportiva. Si un jugador decide apostar por la NCAA, queremos que esa decisión pueda ser positiva tanto para él como para el club.

Por eso, tenemos que saber gestionar estas situaciones y conseguir que las salidas de jugadores formados aquí puedan convertirse también en una vía de financiación para el club y, en la medida de lo posible, mantener derechos o posibilidades sobre esos jugadores de cara al futuro.

Creo que esa es también la responsabilidad de un club: entender cómo está evolucionando el mercado, anticiparse a las nuevas circunstancias y buscar fórmulas para que el talento que generamos en nuestra cantera siga teniendo valor para la entidad, independientemente del camino que finalmente decida tomar cada jugador.

¿Qué nos puede decir de Saba Merebashvili? ¿En esa dinámica con el primer equipo qué puede aportar?

Saba es un jugador joven, con experiencia internacional en las selecciones españolas de formación, y desde el primer momento nos ha transmitido mucha ilusión por afrontar este nuevo proyecto y, sobre todo, unas ganas enormes de seguir mejorando y desarrollándose como jugador.

Tiene un potencial físico importante y mucha versatilidad. Puede aportar energía, capacidad defensiva y rebote desde posiciones exteriores, y también tiene talento ofensivo, especialmente en situaciones de uno contra uno. Además, tiene condiciones para poder desenvolverse en diferentes posiciones en función de las necesidades del equipo.

Pero, por encima de todo, destacaría su margen de crecimiento. Tiene unas condiciones muy interesantes y creemos que está en un momento de su formación en el que puede seguir dando pasos importantes.

En ese sentido, que pueda estar en dinámica del primer equipo es una parte muy importante de su desarrollo. Le va a permitir conocer de cerca las exigencias del baloncesto profesional, competir y entrenar junto a jugadores con más experiencia y, al mismo tiempo, ir adquiriendo progresivamente responsabilidades.

Yo destacaría tres aspectos de Saba: su físico y capacidad atlética, que le permiten competir a un nivel alto para su edad; su versatilidad, tanto para defender diferentes perfiles como para generar situaciones ofensivas; y, sobre todo, su potencial de crecimiento.

Ahora lo importante es acompañar ese proceso, tener paciencia y darle las herramientas necesarias para que pueda desarrollar todo ese potencial. Y creo que la posibilidad de estar cerca del primer equipo, junto con la competición de Tercera FEB, le va a proporcionar un contexto muy bueno para seguir creciendo.

¿Qué jugadores del filial pueden ayudar en esta pretemporada y a lo largo del curso?

En principio serán cuatro los jugadores del filial que comenzarán la pretemporada con el primer equipo, y creo que es una muy buena oportunidad para ellos, para que puedan trabajar desde el primer día con jugadores profesionales, conocer las exigencias del primer equipo y demostrar todo lo que pueden aportar.

Después, a lo largo de la temporada, es posible que se vayan incorporando otros jugadores a esa dinámica, en función de las necesidades que pueda tener el equipo, pero también de la evolución y del rendimiento que vayan mostrando ellos mismos.

Y, sobre todo, queremos que afronten esta pretemporada, con mucha ilusión, con ambición y con la máxima exigencia. Que aprovechen cada entrenamiento y cada oportunidad para demostrar que pueden estar ahí.

¿Qué objetivos se marcan para la cantera de cara a esta temporada?

Los objetivos de la cantera para esta temporada son, sobre todo, seguir creciendo y adaptándonos a la nueva realidad sin perder la identidad y el modelo que hemos construido durante los últimos años.

Tenemos una estructura muy amplia, con 27 equipos federados, tanto masculinos como femeninos, y queremos que todos ellos compitan al máximo nivel que les corresponda y, sobre todo, que cada jugador y jugadora pueda seguir evolucionando y desarrollándose dentro de nuestro proyecto.

A nivel deportivo, uno de los principales objetivos es seguir generando talento y conseguir que nuestros jugadores tengan cada vez una mayor conexión con el primer equipo.

La Tercera FEB va a jugar también un papel importante en este proceso. Queremos que sea un entorno competitivo exigente que permita a nuestros jugadores dar un paso más en su formación y acercarse progresivamente al baloncesto profesional.

Pero nuestra visión de cantera va mucho más allá de los resultados deportivos. Queremos seguir potenciando la parte social, nuestras escuelas de iniciación y proyectos como Suma, Carmen y Nexo, porque entendemos que la formación de un jugador también implica formar personas y generar un impacto positivo en nuestra sociedad.

Y, desde el punto de vista de la gestión, queremos seguir siendo una cantera sostenible y eficiente, capaz de generar talento y de adaptarse a las nuevas realidades del baloncesto.

Por tanto, no me marcaría un único objetivo en términos de resultados. Nuestro objetivo es que sigamos manteniendo una cantera fuerte tanto desde el punto de vista deportivo como social.

Siendo el CB Gran Canaria uno de los clubs impulsores de la Liga U y una de las mejores canteras del país, ¿por qué no se pudo lograr una excepción este año para competir en dicha competición?

La Liga U es una competición de la ACB y, como tal, son ellos quienes establecen y gestionan sus criterios de participación. Nosotros hicimos una consulta para conocer si existía la posibilidad de mantenernos en la competición, pero desde la ACB fueron claros al respecto: los equipos filiales que participan en la Liga U son los correspondientes a clubes cuyo primer equipo compite en ACB.

Es verdad que, cuando se puso en marcha la competición, existían algunas incertidumbres lógicas porque era una liga nueva y no se sabía todavía cuál iba a ser su aceptación ni cómo iba a evolucionar. En aquel momento sí se llegó a escuchar la posibilidad de que, en función de cómo se desarrollara la competición, alguna cantera de referencia a nivel nacional que no tuviera su primer equipo en ACB pudiera tener la opción de participar. Pero aquello fue una posibilidad que se planteó en ese contexto inicial y que finalmente no se ha producido.

Ahora tenemos Tercera FEB como competición estatal y seguiremos trabajando para que nuestros jóvenes tengan una competición exigente, puedan acercarse al primer equipo y tengan diferentes caminos para seguir creciendo.

Y, por supuesto, ojalá podamos volver pronto a competir en la Liga U. Creo que, más allá de lo que supondría para nuestra cantera, sería una magnífica noticia para todo el club, porque significaría que nuestro primer equipo.