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Luke Fischer, en la antesala del inicio de su segunda etapa en el CB Gran Canaria: "Bruno Savignani no se toma días libres"

El pívot estadounidense con pasaporte armenio deja claro que ya no es el mismo que el novato que se vio en el club durante su primera experiencia profesional en Europa y advierte sobre la exigencia del nuevo entrenador

Luke Fischer posa con la bufanda del CB Gran Canaria en la terminal de llegadas del aeropuerto.

Luke Fischer posa con la bufanda del CB Gran Canaria en la terminal de llegadas del aeropuerto. / Miguel Henriquez

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Santiago Icígar

Santiago Icígar

Las Palmas de Gran Canaria

Día de reencuentros. Luke Fischer aterrizó en la Isla para comenzar la que será su segunda etapa en el Granca. Entre recuerdos y deseos el pívot norteamericano con pasaporte armenio admite que "es genial volver a la Isla, porque este lugar siempre fue un hogar para mi y mi familia y siempre tuve la sensación de que algún día volvería para jugar en este equipo". "Siempre ha significado mucho para nosotros, y estamos encantados", admite.

Desde su salida del club en 2019 tras vivir dos etapas con la elástica amarilla, destaca que "he aprendido mucho", no obstante el jugador recuerda que el Granca fue "mi primer club en Europa". "He estado en Alemania, Francia, en varios clubes españoles… y he aprendido un montón, tengo mucha experiencia", relata el interior. Además, en aquella primera etapa "no tenía niños, ahora soy padre y estamos deseando que mi hija y mi hijo conozcan la Isla".

Respeto máximo por la Primera FEB

Como todos sus compañeros quiso rebajar el nivel de optimismo generalizado, ante la condición de máximo favorito al ascenso directo que viene acompañado al CB Gran Canaria en esta temporada en la Primera FEB, insistiendo en el mensaje de que "tenemos que respetar esta Liga, es muy, muy competitiva; todos los equipos luchan por algo, todos intentan ganar, y muchos tratan de volver a la ACB, y no es un camino fácil". "Tenemos experiencia, tenemos jugadores con talento, pero debemos trabajar día a día", insiste.

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Por último, ofreció su particular visión sobre la figura del nuevo entrenador amarillo, resaltando que "Bruno (Savignani) nos va a exigir cada día, porque él no se toma días libres, y nosotros debemos hacer lo mismo". "Somos conscientes del objetivo del club, solo hay una opción y estaremos preparados", concluyó el cinco amarillo.

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