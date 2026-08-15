Joaquín Rodríguez se convierte en el Phileas Fogg uruguayo del CB Gran Canaria por amor a su país

Todo aquel jugador que firma por el CB Gran Canaria conoce el hándicap que supone la insularidad, por la acumulación de viajes en avión durante la temporada. Aíto García Reneses, maestro de maestros de los banquillos, llegaba a decir en su estapa como entrenador claretiano que había tenido que aprender a entrenar en los aviones. Aunque en este curso esta circunstancia se atenúa por el descenso de categoría, algunos de los nuevos fichajes -sobre todo los internacionales- ya lo padecen, incluso sin ponerse la camiseta amarilla. Si no que le pregunten a Joaquín Rodríguez, la versión uruguaya de Phineas Fogg, el personaje de La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne.

El charrúa pasaba su reconocimiento médico el jueves 6 de agosto en HPS para luego viajar hasta su país, donde le esperaba el resto de componentes de la selección uruguaya absoluta para desplazarse hasta China, donde ha disputado dos amistosos. Uno contra el combinado nacional del país asiático y otro frente a un combinado de jugadores chinos.

42.223 kilómetros a sus espaldas

El motivo que ha llevado a Joaquín Rodríguez a tener que echarse entre pecho y espalda 42.223 kilómetros se debe a que en la negociación del triangular entre ambas federaciones los asiáticos exigieron la presencia de los dos jugadores de la ACB del equipo uruguayo, que en ese momento eran Bruno Fitipaldo y el nuevo jugador claretiano, que por entonces pertenecía a la disciplina del Casademont Zaragoza. Finalmente el base del Canarias, lesionado, no acudía, pero el exterior del Granca sí ha tenido que hacer acto de presencia.

En el primer duelo, China vencía a Uruguay por 83-78, en un encuentro en el que el escolta-alero del Gran canaria jugó cerca de 28 minutos, en los que anotó 14 puntos y logró tres rebotes y cuatro asistencias. En el segundo choque, ayer, Rodríguez solo le dio tiempo a disputar el primer cuarto al tener que abandonar el partido para tomar el vuelo de vuelta rumbo a España, para estar en territorio grancanario el domingo para participar el lunes en el primer entrenamiento a las órdenes de Bruno Savignani.

El jugador tenía la hora de salida de su avión para las 00.20 horas (hora local), por lo que al empezar el encuentro a las 19.30 se vio obligado a partir rumbo al aeropuerto de Guangzhou, que se encuentra a unos 50 minutos de la cancha, con tiempo suficiente para no perder el avión. En los diez minutos que estuvo sobre el parqué aportó dos puntos, dos rebotes y dos asistencias, en el triunfo charrúa por 72-91.

El nuevo jugador del Granca no tendrá tiempo prácticamente para deshacer su maleta en su retorno a la Isla, ya que tras una semana de entrenamientos con los amarillos deberá volver a viajar el 23 de agosto para jugar con su selección nacional las ventanas FIBA, clasificatorias para el Mundial de Catar 2027 ante Bahamas y Puerto Rico.

Mensaje de Albicy a sus ex

Por su parte, el excapitán claretiano Andrew Albicy envió un mensaje en sus redes sociales dirigido a sus excompañeros Pierre Pelos, Carlos Alocén y Miquel Salvó, aprovechando el anuncio del reconocimiento médico del ala-pívot francés, deseándoles suerte esta temporada y que el Granca logre volver esta campaña a la Liga Endesa.