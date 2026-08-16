El CB Gran Canaria arranca su curso en el infierno con cinco piedras de toque en su pretemporada

La cuenta atrás ha terminado. El CB Gran Canaria dará mañana el pistoletazo de salida a la pretemporada de su curso en el infierno, en su retorno tres décadas después a la categoría de plata del baloncesto nacional.

El mensaje único que sale del vestuario amarillo está encaminado a rebajar la sensación de que el Granca ya ha logrado el ascenso antes de que el balón haya empezado a botar por el parqué, motivado por el plantillón que ha confeccionado Francesc Solana, quien ha contado para la ocasión con el presupuesto más alto en la historia de la categoría, que ha permitido a los insulares confeccionar un plantel que podría competir en ACB y que cuenta con el aval de la presencia de un Bruno Savignani en el banquillo que se ha rodeado de viejos conocidos en esta nueva aventura y que ya conoce el camino de vuelta a la Liga Endesa.

El exceso de confianza podría pasarle una factura a los claretianos, que han querido rebajar esa sensación de superioridad advirtiendo de la dureza de la categoría y siempre con el ejemplo del Movistar Estudiantes para no rebajar la tensión competitiva.

En esa hoja de ruta del Granca hasta su debut en casa ante el Oviedo, el sábado 26 de septiembre, Francesc Solana y Bruno Savignani han acordado cinco encuentros preparatorios para afinar la maquinaria claretiana.

Derbi fantasma en Tenerife para empezar

El primero de ellos tendrá lugar en la isla vecina ante el Tenerife La Laguna el jueves 3 de septiembre, en un duelo fantasma que se celebrará a puerta cerrada, sin presencia de público, pero en principio, tampoco de los medios de comunicación y que podría incluso no conocerse ni siquiera el resultado final del encuentro, en una decisión controvertida en la que los principales perjudicados son los aficionados de ambos equipos, que no podrán disfrutar de un derbi que desgraciadamente no se dará en partido oficial esta temporada debido al descenso a la Primera FEB del Granca.

Los dos siguientes amistosos de los insulares tendrán lugar en territorio peninsular ante dos equipos de la categoría de plata, el Flexicar Fuenlabrada (9 de septiembre) y el Tizona Burgos (11 de septiembre); dos duelos que servirán para medir más fielmente el nuevo proyecto claretiano.

Presentación en casa ante el Caja 87

En su retorno a la Isla no faltará la presentación oficial del equipo ante su afición en el Arena el 16 de septiembre, ante el recién ascendido a la Primera FEB, el Caja 87 de Sevilla, en un horario todavía por determinar y que será el cuarto amistoso ya cerrado de los amarillos.

El póquer de bolos veraniegos se cierra en San Sebastián, el 20 de septiembre, ante el Inveready Askatuak Gipuzkoa, en un choque que servirá de ensayo general antes del debut con fuego real ante los ovetenses seis días después, en una cita importante para arrancar con el pie derecho el nuevo proyecto, en un partido especial para Marques Townes, que se medirá a su exequipo, con el que llegó a disputar el curso pasado la Final a Cuatro de la promoción de ascenso a la ACB.