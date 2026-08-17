Carlos Alocén aclara los motivos que le llevaron a permanecer con el CB Gran Canaria en Primera FEB: "Había dado mi palabra al club"

Compromiso y palabra. Dos términos que no abundan en estos tiempos son los que han llevado a uno de los mejores bases nacionales de nuestro país, Carlos Alocén, a desoír los cantos de sirena de equipos de la élite para quedarse en la Isla para ayudar al CB Gran Canaria a volver donde le corresponde, a la Liga Endesa. Su razón es simple: "Había dado mi palabra al club".

El director de orquesta maño está llamado a ser uno de los líderes del equipo claretiano en esta nueva era y como tal era el encargado de atender a los medios en la puesta en escena del nuevo proyecto amarillo, a las órdenes de Bruno Savignani.

Alocén reconoce que "el objetivo final lo tenemos claro, sabemos lo que significa este club, pero pienso que es primordial comenzar con pequeños objetivos primero que van a ser importantes durante la temporada, ir partido a partido, empezando por crear un equipo ganador, conocernos todos y eso es lo que al final nos hará ganar y triunfar esta temporada.

Un objetivo bonito

Sobre los motivos que le llevaron a respetar el contrato que tenía en vigor y no optar por salir del equipo como sí que sucedió en los casos de compañeros como Nico Brussino o Kur Kuath, el base aragonés explicó que "no se trata solo de un motivo, había muchas razones y la primera de ellas es porque yo renové para quedarme aquí, sea en ACB o en la competición que sea y en el momento en el que di mi palabra de que me quedaba, tanto el club como yo lo teníamos claro y al final era una cosa que me hacía una especial ilusión, jugar en Gran Canaria, en la competición que sea, además creo que el objetivo que tenemos es muy bonito, aunque no fuera el que tenía en mente cuando renové, aunque el año pasado no fuera bueno, creo que aquí hemos creado algo bonito, me siento muy identificado con el club y con la gente, me siento muy querido y creo que es importante para seguir dando pasos".

En cuanto su condición física tras sus últimas lesiones de cruzado que le obligaron a tomarse las cosas con calma la pasada temporada, el exterior claretiano afirmó que "me siento muy bien, desde que volví en enero las sensaciones fueron buenas, no tuve ningún percance durante mi vuelta, pude estar disponible en todos los entrenamientos y en todos los partidos y ese era el principal objetivo, volver físicamente bien". "He tenido todo el verano para trabajar, terminamos la temporada el 30 de mayo y hemos tenido mucho tiempo para descansar y entrenar mucho, me siento cada vez con más confianza".

El mensaje de Savignani

De su primera toma de contacto con el nuevo entrenador, Bruno Savignani, admitió que ya tuvo "conversaciones con él en verano, por teléfono, desde el principio la conversación fue muy fluida, me contó como era él, nos conocíamos aunque no personalmente y creo que es un entrenador magnífico, que sabe lo que quiere desde el principio, nos lo ha querido trasladar y conforme vayan pasando los días intentará trasladarnos esa química lo más rápido posible, al final somos muchos de nosotros compañeros nuevos, pero se le ve un entrenador decidido, que quiere un equipo con mucha personalidad y en la Isla va a caer bien".

Desde su punto de vista de debutante en la categoría, señaló que "es peligroso creerte que estás por encima del resto de los equipos a la hora de jugar ante ellos, sería un error muy grande, en mi caso no he jugado nunca en esta competición, pero por lo que me han contado cada año es más fuerte y tiene cada vez más jugadores de nivel". "Hay que ir con humildad, sabiendo que estamos en la misma Liga que el resto de equipos de la Primera FEB y esa es un poco nuestra mentalidad, ir creando un equipo poco a poco", agregó.

Competencia sana en la dirección de juego

Respecto al reparto de minutos con sus compañeros de posición este curso, Jón Axel Gudmundsson y Christian Díaz, el aragonés admitió que "los irán determinando los partidos, los entrenamientos, creo que en el caso de Jón es un base muy bueno, ha jugado en Primera FEB y en ACB con el Burgos, y por otro lado, considero que Christian es un referente en esta competición, ha logrado muchos ascensos, ha jugado muchos años en la Primera FEB y encima es de aquí, que nos da un plus al tener a gente que le importa este club y Gran Canaria". "Ambos son bases de gran nivel y competencia habrá seguro, pero eso es importante para mantener la llama un poco viva y eso es lo mejor para el equipo".

A nivel personal, como objetivos, Alocén apuntó que "desde que he llegado a la Isla no he tenido una temporada completa, la primera porque a finales de enero me lesioné y la segunda porque regresé de esa lesión en enero del año siguiente, por eso lo primero es darlo todo para intentar estar sano toda la temporada, hay cosas que no dependen de mí, pero es algo que tengo claro, además, baloncestísticamente quiero ayudar al equipo para ganar partidos, ser competitivos, que la gente se enganche a este equipo, mantener esa unión que el año pasado fue difícil de mantener por los resultados y eso es lo que más me gustaría, que la gente viniera aquí otra vez a divertirse, que la gente esté contenta e identificada con nosotros".