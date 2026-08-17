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CB GRAN CANARIA

El CB Gran Canaria 2026-27 se pone en marcha en la Sala Club del Arena

Bruno Savignani dirige su primer entrenamiento oficial al frente de los amarillos, al que no faltaron ninguno de los 12 integrantes del primer equipo y contó con el refuerzo de tres jugadores del filial

Primer entrenamiento de la temporada del CB Gran Canaria

Primer entrenamiento de la temporada del CB Gran Canaria

Santiago Icígar

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Santiago Icígar

Santiago Icígar

Las Palmas de Gran Canaria

Día uno de la nueva era. El CB Gran Canaria se puso en marcha en el estreno oficial de Bruno Savignani como entrenador jefe del conjunto claretiano, junto a Víctor García, Asier Setién y Eulis Báez, como componentes del staff técnico, en una primera sesión a la que no faltaron los 12 jugadores del primer equipo: Carlos Alocén, Christian Díaz, Jón Axel Gudmundsson, Joaquín Rodríguez, Marques Townes, Joe Cremo, Juan Rubio, Pierre Pelos, Roberts Stumbris, Fran Guerra, Luke Fischer y el lesionado Miquel Salvó, que se ejercitó en la bicicleta y fue atendido por los fisios del equipo amarillo.

En la primera sesión estuvieron presentes también a modo de refuerzo los jugadores del filial Saba Merebashvili, Sasha Panasiuk y Arthur Tsafack. En los próximos días se incorporará al trabajo del grupo Code Mbengue, quien terminó su participación en el Afrobasket U18 con Senegal en el día de ayer.

Primer entrenamiento del CB Gran Canaria 2026-27, en la Sala Club del Arena

Primer entrenamiento del CB Gran Canaria 2026-27, en la Sala Club del Arena

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Primer entrenamiento del CB Gran Canaria 2026-27, en la Sala Club del Arena / José Pérez Curbelo / José Pérez Curbelo

Complicidad en el primer entrenamiento

Primera toma de contacto con el nuevo responsable del banquillo, en el que no faltaron la complicidad entre algunos jugadores, comenzando por los dos grancanarios del plantel, Fran Guerra y Christian Díaz; alguna que otra broma y el grito de guerra 'Granca' al término de la charla inicial del técnico brasileño a sus hombres, antes de dar inicio al entrenamiento, el primero de los muchos que les aguardan a los jugadores en este nuevo curso.

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La Sala Club del Arena fue el escenario elegido para esta primera toma de contacto que no se perdieron el director deportivo claretiano, Francesc Solana, ni el director de la cantera amarilla, Juanmi Morales.

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