Néstor ‘Che’ García encuentra acomodo en El Calor de Cancún tras su salida del CB Gran Canaria

El Che aterriza en México. A la par que el CB Gran Canaria se reconstruye en la Primera FEB con el inicio de la era Bruno Savignani como entrenador de los claretianos, el último técnico del club en la ACB, Néstor García, seguirá su trayectoria lejos de España, concretamente en El Calor de Cancún mexicano. Los cancunenses compiten en la LNBP y, tras 12 encuentros, son décimos en la tabla.

El club mexicano anunció la llegada del argentino a su banquillo durante el pasado fin de semana, ante la mala racha de resultados que atravesaba el equipo, con nueve derrotas en los últimos 12 encuentros, sustituyendo así a su compatriota Silvio Santander. Y, al igual que hizo con el Granca, aunque de forma efímera, su llegada ha supuesto un cambio total de dinámica: dos victorias en el doble enfrentamiento ante el Correcaminos Victoria, por 83-90 y 99-108, respectivamente. Como curiosidad, El Calor de Cancún es un equipo relativamente nuevo: se fundó hace apenas dos años y se ha asentado en la mitad de tabla de su Liga, quedando noveno en 2024 y décimo el curso pasado. Además, no llega solo. El club ha anunciado también la incorporación del base mexicano Paul Stoll, de 40 años, con experiencia en varios equipos europeos como Unics Kazán, Limoges o Hapoel Tel Aviv, además de una corta etapa en Zaragoza, para aportar veteranía al equipo.

Nuevos horizontes en su carrera

Néstor García es un auténtico trotamundos del baloncesto. Además de su amplia experiencia como seleccionador de países hispanohablantes como Uruguay, Argentina, Venezuela y, recientemente, República Dominicana, el Che ha entrenado a clubs hasta en siete países distintos: Argentina, Puerto Rico, Venezuela, Uruguay, Brasil, España y Arabia Saudí. Con esta firma, México disfrutará por primera vez de la energía del entrenador sudamericano en su banda, donde no deja indiferente a nadie por su manera de vivir el deporte.

El técnico argentino declaró en más de una ocasión su intención de seguir entrenando en la Liga Endesa, competición en la que debutó con el Fuenlabrada en la 2017-18 y a la que regresó con los madrileños por unos meses la temporada siguiente. También volvió, siete años después, para tratar de resucitar al Granca. Sin embargo, los banquillos en la élite del baloncesto español se cerraron y el Che no encontró acomodo en la considerada mejor liga de Europa.

Un quiero y no puedo como claretiano

El pasado mes de abril, Willy Villar apostó por el seleccionador de República Dominicana como sucesor de Jaka Lakovic, hoy en Tenerife. El esloveno, pese al caché logrado con los amarillos tras un campeonato de Eurocup y una gran regularidad en la ACB, vio cómo el equipo se le caía por completo el curso pasado, hasta el punto de ser cesado en busca de un volantazo que recondujera el rumbo.

El Che arrancó con dos derrotas como técnico insular, pero logró cambiarle el rostro al equipo e ilusionó a todos con victorias de peso ante Girona, Unicaja y Tenerife. Sin embargo, en cierto punto de la recta final el equipo dejó de creer, bajó los brazos y, después de tres derrotas consecutivas y de dejar escapar dos partidos más que factibles ante Lleida y Manresa, Néstor García no logró levantar los ánimos de un Granca que fue a la deriva en el Roig Arena en la última jornada.

Después de un agónico triple en otro partido, con victoria del Zaragoza ante el Breogán en el Pazo, el conjunto claretiano perdió la categoría más de 30 años después. Aun sin ser el principal culpable de la situación, Néstor García quedó en los registros como el entrenador de tan trágico suceso. El argentino siempre se mostró agradecido por el recibimiento del club y sus aficionados y, pese al desenlace, guarda en Gran Canaria un buen recuerdo.