Jón Axel Gudmundsson, la extensión de Savignani en la pista: “Cuando Bruno firmó me dijo: ¿Te vienes al CB Gran Canaria?”

Primera presentación oficial de un jugador del CB Gran Canaria 2026-27. El base islandés Jón Axel Gudmundsson abrió la veda con su primer acto como claretiano, en el que confirmó la intención de Bruno Savignani de reclutarle desde el primer instante: “Cuando Bruno firmó me dijo: ‘¿Te vienes al CB Gran Canaria?’”.

El exjugador del Burgos apenas lleva unos días en la Isla y en breve se marchará con su selección para disputar las ventanas FIBA, pero se ha mostrado ilusionado ante este nuevo capítulo de su carrera: “Estoy agradecido y encantado de estar aquí, en la Isla. En estos dos primeros entrenamientos he podido ver que tenemos un grupo de jugadores con buena química y un equipo que lo hará bien esta temporada. Gran Canaria es una Isla maravillosa en la que estar, así que estoy encantado con esta oportunidad”.

Pese a que con los amarillos, Gudmundsson se reencontrará con el entrenador brasileño, con el que ha compartido tres temporadas a lo largo de su carrera, y con varios compañeros de su etapa en Burgos, el islandés declara que lo que le llevó a firmar por el CB Gran Canaria fue, principalmente, su historia: “Más bien fue saber a qué club venía, la historia del equipo por el que fiché y las ganas que tengo de ayudar en el objetivo del Granca de devolverlo a donde se merece estar. Esa ha sido la principal razón, más allá de mis reencuentros con excompañeros y con el entrenador”.