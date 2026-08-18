Lucas Maniema da calabazas a la NCAA y Misko Raznatovic lo coloca en el Mega Bemax

Lucas Maniema jugará en Serbia la temporada que viene. El CB Gran Canaria cede al Mega Bemax serbio a una de las perlas de su cantera después de un gran curso en la Liga U y de su poca participación con el primer equipo claretiano. Recalará en un club controlado en gran medida por la agencia de Misko Raznatovic, repitiéndose la jugada que en la temporada 2021-22 hizo que el Granca cediera a Olek Balcerowski al mismo club.

El escolta suizo apuntaba maneras en el primer equipo claretiano gracias a su condición de cupo y a su perfil como especialista defensivo. En las pretemporadas con Jaka Lakovic siempre destacó y el curso pasado parecía que podía dar el gran salto. Sin embargo, no tuvo apenas continuidad, ni siquiera después de la grave lesión de Miquel Salvó. Donde sí encontró su hueco fue en la Liga U, con promedios de 15,4 puntos, 3,3 rebotes y 4,3 asistencias, erigiéndose como una de las estrellas de la competición sub 22.

Mucho se especuló sobre su futuro fuera de la Isla para esta nueva temporada en la Primera FEB. Todo apuntaba a una firma por una universidad estadounidense, al igual que hicieron Jakub Urbaniak este verano o Massamba Diop el año pasado. Sin embargo, tras retrasar su decisión durante algunos meses, dio calabazas a la NCAA y, al no entrar en los planes de la nueva dirección deportiva, el club amarillo decidió buscarle una salida. Con la plantilla ya cerrada y el juego exterior más que reforzado, el Granca ha cedido finalmente a su canterano a la liga serbia, al Mega Bemax.

La historia que se repite

Los serbios son un viejo conocido del Granca. En el verano de 2021, Olek Balcerowski recaló en el equipo de su agente, Misko Ražnatovic, para continuar su formación fuera de la Isla mientras el club contaba con Khalifa Diop y Artem Pustovyi como pareja de cincos. El interior polaco permaneció hasta mediados de curso en el Bemax, con promedios de 8,6 puntos y 5,5 rebotes en la Liga ABA. En febrero de 2022 regresó a la dinámica claretiana, donde finalizó la temporada tras renovar su contrato y dejar atrás su etapa en el equipo serbio.

El Mega Bemax, donde jugará Maniema, fue un club impulsado por el agente Raznatovic y convertido en una de las grandes fábricas de talentos de su agencia, BeoBasket. Si bien el conocido representante ya no es presidente del club, sigue contando con una gran influencia en las cesiones de jugadores y el equipo continúa siendo un buen escaparate para dar el salto al baloncesto europeo.