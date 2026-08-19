Joaquín Rodríguez, la navaja suiza del CB Gran Canaria: “Me gusta hacer de todo pero me siento más cómodo siendo escolta”

La garra de un uruguayo al servicio de Bruno Savignani. El CB Gran Canaria ha presentado al exterior uruguayo Joaquín Rodríguez, quien se mostró seducido ante la magnitud y el desafío del club y se declaró un jugador polivalente: “Me gusta hacer de todo. Me siento más escolta, estoy más cómodo ahí, anotando y generando juego, pero puedo jugar también de base y alero. Es algo que me caracteriza”.

El exjugador del Zaragoza comentó que los motivos que le llevaron a firmar por el Granca fueron el “desafío” que tiene por delante y la presencia de un viejo conocido, el brasileño Bruno Savignani, con el que coincidió en el Betis: “Lo que más me sedujo del proyecto fue el desafío que tenemos por delante, que es muy grande. También fue importante Bruno Savignani, un entrenador que me conoce y que me llamó con muchas ganas de que formase parte de este desafío que abrazo. Tenemos una tarea muy linda por delante; ojalá podamos lograrlo. Que un club tan grande como el Gran Canaria confíe en mí me pone contento”.

El uruguayo ha sido de los pocos que se han pronunciado con contundencia y firmeza sobre el objetivo irrenunciable del Granca: retornar a la Liga Endesa con el cartel de favorito de la categoría de plata: “Sí, sin duda tenemos que subir. Tenemos que volver a llevar al Gran Canaria a donde se merece. Es un club maravilloso que el año pasado perdió la categoría y tenemos que llevarlo de vuelta a la ACB”.

Savignani, su padre deportivo

En cuanto a su pasado con el extécnico del Burgos, Rodríguez afirmó que “tenemos mucha confianza” y que Savignani fue una parte importantísima para su mejoría como jugador: “Me ayudó muchísimo a cambiar mi cabeza. Lo tuve en Sevilla, en mi primera experiencia en España, y me ayudó a crecer. Para mí, tener a un entrenador que me haga mejor jugador es muy importante. Confía mucho en mí y, cuando alguien tiene un reto tan complicado y te llama para contar contigo, te mueve un poco el piso, y eso fue lo que me pasó”.

Con Savignani coincidió en la Primera FEB con el Betis, competición que también disputó con Estudiantes. Además, jugó en la ACB con el Zaragoza, y el jugador uruguayo no dudó en comparar ambas divisiones: “La ACB es una liga más táctica, en la que necesitas entender muy bien el baloncesto para poder jugarla. La Primera FEB es más complicada, muy dura; hay que estar preparado para jugarla. Hay canchas muy difíciles y hay que estar preparado física y mentalmente para ir allí a jugar. Estoy contento de poder volver a jugarla. Fue la liga que me abrió las puertas para jugar en España”.

Compromiso total con los charrúas

En cuanto a lo que puede aportarle a su nuevo equipo, Joaquín Rodríguez se autodefine como un jugador con “mucha actitud y garra”: “Me encanta competir. Cuando estoy dentro de la cancha doy todo lo que tengo para ayudar al equipo. Puedo aportar puntos, defensa… He ido mejorando y aprendiendo en todas las facetas. Tenemos un equipazo y la parte de cada uno es poner lo mejor de sí para el bien del equipo. Si un día toca defender, pues defender. Es lo bueno que tenemos como grupo”, añadió el exjugador del Zaragoza.

El compromiso del escolta uruguayo con su país es total y lo demostró con el viaje exprés que hizo a China la semana pasada para jugar un torneo con la absoluta. Pese a un “viajecito muy largo”, el fichaje amarillo se encuentra “muy bien” y así explicó la situación que le llevó a marcharse a Oriente poco después de aterrizar en la Isla: “La Federación China había invitado a Uruguay para disputar unos amistosos de gran calibre para nosotros como país. Tenemos un desafío muy importante, que es volver a jugar un Mundial, y estoy muy metido en eso porque es todo un sueño para el país y valía la pena”.