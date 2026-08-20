El CB Gran Canaria cumple 21 días sin patrocinador

Arrancó el trabajo de pretemporada en el nuevo CB Gran Canaria de Bruno Savignani y lo hizo con una imagen poco común en el baloncesto profesional, con las camisetas de entrenamiento, tanto del staff técnico como de los jugadores, totalmente libres de publicidad, más allá del pequeño logo corporativo de su nuevo esponsor técnico, la italiana Macron. Tres semanas se cumplen ya del adiós oficial de Dreamland Studios como patrocinador principal de los amarillos tras acometer el último pago pendiente de su deuda por los tres cursos que lució su logo en el pecho de los jugadores claretianos. El descenso de categoría permitió a los estudios cinematográficos romper el contrato que les unía durante tres años más a la entidad amarilla y sin tener que pasar por caja para abonar una penalización.

Esta circunstancia coloca al Granca como uno de los tres clubs de la Primera FEB que no cuenta con un patrocinador principal para el presente curso, junto al Bàsquet Menorca y el Palencia Baloncesto. La entidad palentina anunciaba el pasado 3 de agosto el final del contrato de patrocinio principal con Súper Agropal, que no obstante seguirá colaborando con el club de otra manera, pero ya no llevará su nombre junto al del equipo. Por su parte, el conjunto menorquín anunciaba este mes de agosto el final de la colaboración de la Fundación Hestia tras ocho campañas, a pesar de lograr el ascenso de categoría el pasado año.

En manos de Paris García

A la falta de un patrocinador principal se suma la de la figura del presidente. La dimisión de Sitapha Savané al frente de la nave claretiana se hacía efectiva el pasado 31 de julio, dejando al club sin la figura del presidente ejecutivo que había gobernado el club durante los últimos cuatro años.

A la espera de que se designe a un nuevo presidente institucional que ocupe el cargo, dejando atrás la figura ejecutiva que había hasta la fecha, la reorganización del club ha colocado a cada responsable de cada departamento como el encargado de cumplir con los objetivos marcados desde la propiedad.

En esa situación la responsabilidad principal de cerrar un nuevo acuerdo de patrocinio principal recae en la figura de Paris García, el director de marketing del CB Gran Canaria, que está trabajando en todos los frentes, tanto públicos como privados, en busca de una empresa particular o institución pública que esté interesada en poner su nombre junto al del club en esta nueva temporada; rindiendo cuentas al Cabildo, que siempre tendrá la última palabra.

El principal inconveniente a la hora de cerrar un nuevo patrocinador principal se encuentra en la pérdida de visibilidad por perder su plaza en la segunda mejor liga de baloncesto del mundo y tener que competir este año en la Primera FEB. No obstante, el impacto de la campaña de abonados que arranca el lunes marcará la verdadera masa social que sigue siendo fiel al nuevo proyecto amarillo.