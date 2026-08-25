El CB Gran Canaria supera el millar de abonados, un día después de presentar su campaña bajo el lema 'Abónate a volver'

Más de mil abonados confirmados para vivir el resurgir del CB Gran Canaria. La campaña de abonados de los amarillos, presentada ayer bajo el lema Abónate a volver, está siendo un éxito por el momento, al superar el millar de fieles poco más de 24 horas después de habilitarse el plazo de renovación de abonos en la página web del club. Además, desde las 10.00 horas de esta mañana también se podía realizar la gestión de forma presencial en el Arena.

Pese al descenso de categoría, la marea amarilla se ha mostrado receptiva con una campaña cuyo spot ha recibido elogios de todo tipo en las redes sociales, respondiendo con una buena cifra para comenzar este período de renovación. Además, el buen sabor de boca que ha dejado la plantilla confeccionada por Francesc Solana, con Bruno Savignani como capitán del barco y Fran Guerra como fichaje estrella, ha recuperado la atención de varios aficionados al club, aunque esta temporada tengan que ver a los amarillos en Primera FEB y no en la élite del baloncesto español.

Precios asequibles

Los precios asequibles explican en parte este buen arranque. Aún en Segunda, el CB Gran Canaria contará una vez más con los abonos más baratos de su Liga, con la butaca en la grada de animación o en el fondo del tercer anillo como las opciones más baratas, tasadas en 55 euros para los adultos.

Durante la jornada de renovación presencial de esta mañana en la sala club del Gran Canaria Arena se vivió una escena curiosa. Christian Díaz, fichaje de este verano y canterano del club que cumplirá su sueño de debutar con el Granca este curso, aprovechó para pasarse, conocer a algunos aficionados y gestionar la renovación de su abono. Una manera de acercar el producto a la gente de a pie y de poner en valor la canariedad de este nuevo plantel. Pierre Pelos también hizo acto de presencia y compartió la jornada con los aficionados.

16 días para cerrar

El plazo de renovación de abonos para esta edición cierra el próximo 9 de septiembre. Los dos días siguientes, el 10 y el 11, se destinarán al cambio de butacas para aquellos que lo deseen, mientras que a partir del 14 de ese mismo mes se habilitará el espacio para las nuevas altas.

El director de marketing del club, Paris García, declaraba ayer tras presentar la campaña que, desde el punto de vista de un aficionado, este "debería ser un año para batir records", aunque también trabajan con el escenario de "una bajada respecto al año pasado, pero no muy grande". Cabe recalcar que la temporada pasada el club claretiano sumó más de 6.000 abonados disputando Liga Endesa y Basketball Champions League. Esa es la marca a superar bajo el pensamiento de que este año el CB Gran Canaria debe resurgir y que El sentimiento no desciende.