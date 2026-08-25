Code Mbengue, la última gran perla de la cantera del CB Gran Canaria aterriza en el primer equipo

Una perla en ciernes se abre paso en el Arena siguiendo la estela de nombres ilustres como los de Khalifa Diop u Olek Balcerowski. El CB Gran Canaria trabaja desde el pasado 17 de agosto en su preparación para lo que va a ser una temporada muy exigente con una única meta: el ascenso a la Liga Endesa. La entidad claretiana, con Francesc Solana como director deportivo, ha configurado un equipo de garantías para alcanzar dicho objetivo con una suma de experiencia en Primera FEB y veteranía que debe llevar al conjunto grancanario a buen puerto. Sin embargo, el club ha decidido añadir una pieza extra a su roster, confiando en el enorme potencial del canterano amarillo de 2,08 de altura y 18 años Code Mbengue, que se encuentra en plenas renegociaciones de su contrato.

El interior senegalés, que viene de hacer un muy buen papel en el Afrobasket sub 18, donde terminó subcampeón y fue elegido en el quinteto ideal del torneo con unos promedios de 11,3 puntos, 10 rebotes y 1,7 tapones por encuentro, es uno de los jóvenes con mayor proyección tanto a nivel deportivo como económico del hervidero de talento de La Vega de San José. De hecho, el Granca rechazó algunas ofertas este mismo verano para hacerse con los servicios del jugador y ahora tendrá la oportunidad de formar parte de la plantilla que dirige el brasileño Bruno Savignani.

Un perfil interesante y con encaje

Lo cierto es que Mbengue llegó a la Isla hace dos años para enrolarse en las categorías de formación claretianas y es un jugador que cuenta con una serie de características que le pueden hacer encajar sin problema dentro del ecosistema que ha configurado el Gran Canaria para esta campaña en Primera FEB. El africano es un hombre grande, potente, que cuenta con una buena capacidad de salto que le ayuda a intimidar y jugar por encima del aro. Esas cualidades físicas le convierten en un perfil idóneo para convivir con Luke Fisher y Fran Guerra dentro del juego interior insular, donde supondrá un arma diferente que sumar a la artillería.

En ese sentido, Code aún tiene que seguir desarrollándose y no ha explotado del todo. Es ahí donde la sapiencia de los centers con los que va a compartir puesto va a jugar un papel fundamental en su crecimiento, ya que serán ellos los que le cobijen, le den apoyo y le muestren el camino para continuar con su evolución. Además, otro aspecto que hace un poco más interesante su aterrizaje en el primer equipo es que esta temporada va a adquirir la condición de cupo, un aspecto por el cual contará como jugador español a la hora de contar con el número mínimo de piezas nacionales que necesita cada equipo para cumplir la normativa.

Un viaje cargado de experiencias

A lo largo de estos dos años en Gran Canaria, el senegalés ha ido quemando etapas en busca de su mejor versión. Por un lado, comenzó su andadura en el júnior y en su primer curso en la Isla debutó en Segunda FEB con el filial amarillo. Ya la temporada pasada, tuvo la oportunidad de formar parte del equipo que compitió en la Liga U, la competición sub 22 promovida por la ACB y el Consejo Superior de Deportes, dejando buen sabor de boca en sus actuaciones y dando muestras de su potencial.

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Asimismo, ha sido invitado a eventos de mucho prestigio a nivel de canteras como el Basketball Without Borders de la NBA y el Eurocamp de Treviso, donde ojeadores de distintas partes del mundo examinan el talento del futuro en estos campus especializados.

Futuro a reevaluar

A partir de ahora, Code Mbengue trabajará a las órdenes de Bruno Savignani con el objetivo de seguir mejorando sus prestaciones y aprovechará una ocasión única. Aun así, dentro de unos meses se llevará a cabo una reevaluación de su situación con el objetivo de que no se quede estancado. Su desarrollo es una cuestión vital y perder un año casi sin poder jugar a cierto nivel para un chico de 18 años puede resultar contraproducente. Llegado el caso, el Granca se replantearía qué hacer con un jugador que ya está llamando la atención de los scouts de la NCAA, la competición universitaria de Estados Unidos, donde otros ex del filial insular como Massamba Diop y Jakub Urbaniak van a competir esta temporada. Mientras tanto, seguirá fogueándose con el primer equipo claretiano.