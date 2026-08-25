Roberts Stumbris, el guerrero letón del CB Gran Canaria: "La humildad y la intensidad son claves para competir en la Primera FEB"

Un guerrero letón con experiencia en la zona noble de la Primera FEB, Roberts Stumbris, fue presentado esta mañana como nuevo jugador del CB Gran Canaria de Bruno Savignani. El ala-pívot, con un ascenso en su haber con el Burgos y a punto de lograrlo el curso pasado con el Estudiantes, tiene clara cuál ha de ser la hoja de ruta de los claretianos en la categoría de plata: "Lo más importante es ser un equipo, jugar juntos. Es clave que varios jugadores de esta plantilla ya sepan que no será nada fácil porque tienen experiencia en la categoría. Además, tenemos a un entrenador como Bruno que trabaja duro día a día, que siempre es intenso y nos presiona para ser mejor equipo. La humildad y la intensidad son las claves. Siempre hace falta talento y este equipo lo tiene. Esas son las claves para el equipo".

Mientras el interior y el resto de la plantilla afrontan su segunda semana de entrenamientos, el letón hace un balance de lo que están siendo estos primeros días como claretiano: "Estoy encantado y muy feliz de estar en esta Isla, en este equipo. El Granca es un club con gran historia; ya he podido ver algo de la ciudad y algunos lugares, y sin duda es un lugar maravilloso en el que estar. Estamos iniciando la segunda semana de entrenamientos y es una maravilla ver el nivel, el talento y el trabajo duro que tenemos en el equipo. Estoy deseando que nuestra afición pueda ver el equipo que estamos confeccionando y arrancar ya la temporada"

Stumbris tendrá como compañero de posición a uno de los ídolos de la afición y al que fuera uno de los ala-pívots más fiables de la Liga Endesa el curso pasado, Pierre Pelos. El letón valora la calidad del galo y afirma que deben sacar lo mejor el uno del otro: "Creo que en el día a día vamos a ayudarnos mutuamente y a trabajar duro. Voy a ser capaz de sacar lo mejor de Pierre y él a mí también me ayudará a mejorar día a día. Es un jugador con mucho talento, con varios años en ACB y viene de hacer una temporada muy sólida con el club. El mejor halago que uno puede hacerle a un compañero es que te hace mejor en el día a día y creo que ese es su caso. Espero que el día del partido esté preparado para dar lo mejor de sí mismo; al final da igual quién esté en la pista, el objetivo que tenemos es el bien del equipo en el cómputo global".