Fran Guerra, el fichaje estrella del CB Gran Canaria: “Tenía ofertas de ACB pero para mí era muy importante asumir este reto”

La bomba del verano ha sido presentada en sociedad en las dependencias de HPS. Fran Guerra, el fichaje estrella claretiano en este mercado, vivió esta mañana su primera comparecencia ante los medios como nuevo jugador del CB Gran Canaria, donde dejó claro, por encima de todo, que fichar por el equipo de su tierra siempre fue su primera opción: “Para mí es un orgullo estar aquí y jugar en el equipo de mi tierra. Francesc (Solana) se encargó de negociar el fichaje con el Canarias. Tenía ofertas de ACB y decidí venir a jugar aquí. Es un reto importante”.

La sonrisa del canterano del Telde lo decía todo y aprovechó la ocasión para agradecer al Granca, a su director deportivo y a todos los directivos que hoy pueda ser jugador claretiano: “Quiero agradecer a Solana el que yo esté aquí. Habéis hecho un esfuerzo enorme tú, Juanmi, y el consejero de Deportes. Es un orgullo y un sueño representar a mi tierra jugando para el Granca. Recuerdo ir al CID cuando era pequeñito y, para mí, es un sueño hecho realidad”.

El pívot evitó hablar de la presión que suponen las expectativas generadas por su fichaje, por el que el club amarillo ha pagado cerca de 200.000 euros, además del objetivo irrenunciable del ascenso: “Así se ha producido el fichaje, han hecho lo posible para que yo esté aquí y, para mí, es un orgullo poder afrontar cada partido y ganarlo para llegar a donde queremos. El reto es subir al Granca a donde se merece”.

De tocar metal con el Canarias a luchar por subir en su tierra

En cuanto a ese objetivo de devolver al Gran Canaria a la élite del baloncesto español, Guerra, un jugador que ha ganado títulos con el Tenerife, asegura que llega a la Isla para asumir “un nuevo reto” que le hace “mucha ilusión”. Una de las mayores dudas que suscita su fichaje por los amarillos es si este cambio puede hacer que el tren de la selección absoluta se le pase definitivamente, después de haber sido un habitual en las ventanas. Sobre ello, el exjugador del Tenerife declaró: “Lo de la selección nunca se sabe. En la vida se cierran etapas y hay que tomar decisiones. Dar un paso atrás en mi carrera... no creo que sea así. Esta liga es competitiva, no es nada fácil”.

El internacional con España, que ya disputó la categoría de plata antes de marcharse al Tenerife, afirmó que el reto del ascenso “no se va a conseguir en noviembre, sino que es a largo plazo”. Además, al igual que han hecho varios de sus compañeros, apuesta por el “partido a partido” para alcanzar el objetivo que persiguen tanto el club como la Isla.

A nivel físico, el grancanario ha sufrido en demasía con sus tobillos, unos problemas que le dejaron fuera de varios partidos durante la temporada pasada. Algunas críticas a su fichaje han surgido precisamente por firmar por tres años a un jugador con un historial reciente de lesiones. Por ello, Guerra disipó cualquier duda al afirmar que “físicamente me encuentro bien, soy un deportista que se cuida”. Recalca que su lesión se produjo hace “año y medio” y que ahora está “entrenando perfecto con el equipo”.

Adaptación rápida

En lo que respecta a su adaptación al equipo de su tierra, después de cerrar una etapa de siete años en la isla vecina, el pívot asegura que su integración en el Granca está siendo “muy buena”: “Conocí a varios compañeros de antes, como Juan (Rubio) o Christian (Díaz). Las instalaciones del Gran Canaria son brutales, te dan muchas ganas de ir a entrenar y a jugar, de darlo todo para poder estar ahí y conseguir el objetivo”.

El canterano del Telde está llamado a ser una de las figuras de este nuevo Granca de Savignani y, en cuanto a su rol, comentó: “Mi rol ahora mismo es aportar solidez al equipo, veteranía, saber jugar al baloncesto y ayudar a los compañeros. Bruno me pide sacrificio, que cada entrenamiento sea como un partido”.

Un juego interior veterano

El juego interior diseñado por Francesc Solana destaca por su veteranía. “Tanto Pelos como Fischer y yo aportamos un recorrido importante; somos jugadores con bagaje que sabemos leer el juego”, señala el interior grancanario. Sobre su nuevo entrenador, añade: “No conocía a Bruno, pero pedí referencias a otros compañeros y fueron inmejorables. Llevamos dos semanas de trabajo muy exigente para construir un bloque ganador”.

A comienzos de esta semana, Fran Guerra atendió a la Cadena Ser en Tenerife para cerrar por completo su etapa como aurinegro y, en su primera comparecencia oficial como jugador claretiano, prefirió no hablar sobre su exequipo: “No quiero hablar del Canarias. Me fui bien, recibí cariño de los aficionados y de parte del club. No es el momento de hablar del Tenerife, no es el momento de hacerlo, no quiero darle ese protagonismo ahora mismo”.