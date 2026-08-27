Christian Díaz: «Nos toca trabajar, disfrutar y conseguir victorias para devolver al CB Gran Canaria al lugar del que nunca debió salir»

Sueño cumplido. Christian Díaz (Las Palmas de Gran Canaria, 23 de marzo de 1992) vivió este mediodía su presentación como nuevo jugador del CB Gran Canaria, el equipo de su vida. Aunque este momento ha tardado trece años en llegar, ya que abandonó la entidad grancanaria en 2013 tras haber pasado por el UB La Palma como cedido y el filial insular de LEB Plata, el canterano no pudo contener la sonrisa a la hora de hablar de lo que supone haber conseguido cerrar el círculo para acabar haciendo realidad el deseo de aquel base que era un huracán durante su formación en la escuadra claretiana.

«Ya lo decía mi madre: “Sigue trabajando, que tu momento llegará”. Todo trabajo tiene su recompensa y aquí estoy, de vuelta en mi casa. Me siento muy orgulloso de estar aquí y para mí es cumplir un sueño. Ahora nos toca trabajar, disfrutar y conseguir victorias para devolver al Granca al lugar del que nunca debió salir. Para mí, lograr el ascenso es una responsabilidad, pero también una ilusión. El otro día me reuní con los abonados en las renovaciones y vi caras de ilusión. Yo afronto esto desde la ilusión porque es como verdaderamente se disfruta», relataba, emocionado, el jugador isleño.

Reducir la presión mediante el trabajo

Por otro lado, Díaz aseguraba que la presión lógica que va a sufrir el equipo de Bruno Savignani esta temporada como máximo candidato al ascenso se va a combatir desde dentro con «trabajo, no puedo decir otra cosa. Es una liga muy complicada, larga, donde te enfrentas a rivales difíciles, hay muchas trampas... La gente desde fuera lo reduce a ganar; desde dentro te digo que esto se combate trabajando. No te puedes relajar. Cualquier rival que venga al Arena va a tener un plus de motivación de medirse a nosotros y tenemos que estar preparados para eso».

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