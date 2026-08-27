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Las Ventanas FIBA afectan al CB Gran Canaria: Joaquín Rodríguez cruza el charco y Gudmundsson regresa a Islandia

El uruguayo se mide esta madrugada a Bahamas (00.10 horas), mientras que el islandés disputa mañana su primer partido ante Serbia (19.00 horas)

Joaquín Rodríguez en un partido de la Americup ante Estados Unidos.

Joaquín Rodríguez en un partido de la Americup ante Estados Unidos. / Federación Uruguaya de Baloncesto.

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Iván Icígar Salvador

Iván Icígar Salvador

Las Palmas de Gran Canaria

Las Ventanas FIBA le pasan factura al CB Gran Canaria, aun militando en la Primera FEB. Joaquín Rodríguez y Jón Axel Gudmundsson, dos de los fichajes de este verano, han puesto rumbo a sus respectivos países para concentrarse con sus combinados nacionales en el último parón de selecciones previo al comienzo de la temporada 2026-27.

El escolta uruguayo cruzará una vez más el charco, ya lo hizo tras su primera semana como claretiano para disputar un torneo en China, con el objetivo de defender los colores de su país. Vestir la elástica nacional es una de sus grandes pasiones, impulsada por un sueño claro: devolver a Uruguay a un Mundial. El charrúa disputa su primer compromiso esta madrugada, a las 00.10 horas, ante Bahamas, como local, idéntica condición que tendrá en la madrugada del martes, también a las 00.10 horas, cuando se mida a Puerto Rico.

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Gudmundsson tira a canasta en un duelo frente a Gran Bretaña.

Gudmundsson tira a canasta en un duelo frente a Gran Bretaña. / FIBA

En cuanto al base, su primer desafío con la selección islandesa será de máxima exigencia. Gudmundsson visita territorio enemigo mañana por la tarde (19.00 horas) para enfrentarse a la todopoderosa Serbia. El segundo choque de esta ventana tendrá lugar el próximo lunes por la noche (20.30 horas), esta vez ante el calor de su público, frente a una Turquía sin su gran estrella, Alperen Sengun.

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