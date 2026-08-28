Joe Cremo toma el testigo de los grandes tiradores del CB Gran Canaria: “Tengo amenaza exterior, pero también ayudo en defensa”

Tras varios años de sequía y apuestas fallidas, el CB Gran Canaria vuelve a tener a un triplista. Joe Cremo fue presentado esta tarde en Mutua Tinerfeña como nuevo jugador claretiano, en una comparecencia en la que el estadounidense recibe con los brazos abiertos el cartel de tirador que ya levantaron de sus butacas del Centro Insular de Deportes y del Arena jugadores como Carl English, Jaycee Carroll o Kyle Kuric: "Me fijo en los jugadores de los que habla como modelos a seguir, son iconos. Observo cómo juegan e intento coger algunas cosas de su estilo. Obviamente, cada uno es diferente, pero trato de aprender de ellos para seguir mejorando".

"Tengo la habilidad de ser una amenaza en el tiro exterior. Si no puedo tirar, también creo que soy capaz de generar jugadas para mis compañeros. Además, puedo jugar en ambos lados de la pista y aportar en defensa, me gusta asumir el reto de defender al mejor jugador del rival, sea cuál sea el emparejamiento. Siempre intento confiar en mis compañeros y eso creo que nos hará lo más peligrosos posible. También me gusta ser un líder, ya sea hablando o demostrándolo sobre la cancha. También ser un buen compañero desde el banquillo", añadió la nueva incorporación sobre su forma de jugar.

El fichaje del escolta fue uno que se demoró durante semanas, con el Movistar Estudiantes como otro de los grandes pretendientes. Sin embargo, Cremo afirma que esa tardanza se debió a asuntos familiares: "Tardé en decidir mi futuro este verano porque mi mujer y yo buscábamos la mejor opción para nosotros como pareja. Siempre es difícil decidir porque, al fin y al cabo, vivo unos nueve meses cada año fuera de mi casa y de mi esposa. La decisión tiene que ser buena no solo para mí, sino para mi mujer también. Cuando surgió la oportunidad de fichar por el Granca, además con Bruno (Savignani), estaba emocionado por aceptar. También era importante para mí llegar a un club que cuenta con la misma visión y ambición que la mía".

Ganar, ganar y ganar

Además, se decidió por la entidad claretiana por un objetivo que debe ser el ABC de los de Bruno Savignani en la Primera FEB: ganar. "La razón por la que me decanté por Gran Canaria es que, para mí, lo más importante es ganar. No me importan mis estadísticas individuales, intento demostrar que el bien del equipo está por encima de todo y que eso será de ayuda para cada uno individualmente. Teníamos esa mentalidad en el San Pablo Burgos. Quería unirme a un grupo de jugadores hambrientos por competir cada día y eso tenemos aquí".

En cuanto a su relación con el técnico brasileño, con el que ya coincidió y ascendieron juntos con los burgaleses en la 2024-25, Cremo destaca que tienen "la misma mentalidad": "A veces los entrenamientos son un poco duros y difíciles, pero entendemos que, si trabajamos duro día a día y entrenamos de manera competitiva, unidos como equipo, eso nos ayudará a conseguir los objetivos. Si somos consistentes en ello, daremos lo mejor de nosotros. Bruno le da toda su confianza al jugador y, para mí, a nivel ofensivo me da libertad, pero con el sistema que tenemos también jugamos en equipo, compartimos el balón y nos sacrificamos en defensa". En relación con lo que le pide Savignani, el ex del Coruña afirmaba: "Conozco el estilo que le gusta a Bruno, sé qué espera de mí. Es algo de lo que no debemos volver a hablar porque ya coincidimos hace dos años y cada día intento jugar a mi mejor nivel".

"No me enfoco en rivales directos"

El neoyorquino conoce de primera mano la categoría de plata y se ha enfrentado en múltiples ocasiones a varios rivales con los que se cruzará el Granca durante el próximo curso. Sin embargo, no encuentra conveniente hablar de los rivales directos por el objetivo irrenunciable que supone regresar a la ACB: "No me enfoco en rivales directos. Cuando miras a esos equipos, jugadores y demás, pierdes de vista cuál debería ser el principal objetivo. Nosotros debemos controlar solo las cosas que podemos controlar como jugadores y equipo. Para ser honestos, la gente ha hablado años atrás de que este equipo va a estar en la parte alta y no siempre acaba ocurriendo lo que se espera. Por ejemplo, pierdes tus primeros dos o tres partidos y qué pasa... Por eso no me importa lo que hagan, la verdad".

En relación con la presión, algo que el club ha tratado de esquivar en toda comparecencia pública, Joe Cremo, al igual que Christian Díaz ayer, afirma que esa presión ha de combatirse con "trabajo": "Si entrenas bien, la presión será menor". Además, el escolta ofreció una reflexión sobre lo que debe suponer este aspecto en la mentalidad de un jugador de élite: "Si quieres jugar en equipos grandes de ligas grandes, la presión siempre va a estar ahí, así que, como profesionales, es algo que queremos y que debemos disfrutar".

Una Isla "preciosa"

El triplista aprovechó para lanzar elogios a la Isla que será su casa durante los próximos meses: "Cuando aterricé en Gran Canaria me di cuenta de lo preciosa que es. Es algo que nunca había visto en mi vida. Nunca he estado en un lugar con un clima tan bueno todo el año". En cuanto a los jugadores que siguen del curso pasado y que están llamados a ser los capitanes del grupo, Cremo afirmaba que "Miqui (Salvó), Pepe (Pelos) y Carlos (Alocén) nos han recibido a todos con los brazos abiertos y son grandes compañeros". Y, por último, el neoyorquino le envió un mensaje a la marea amarilla: "Los aficionados vienen de una temporada muy complicada y nosotros buscamos traer de vuelta su alegría. Queremos que tengan ganas de vernos en el Arena cada fin de semana".