El CB Gran Canaria continúa a buen ritmo su campaña de abonados y la caldera del Arena ya suma más de dos mil almas

La Marea Amarilla tiene ganas de CB Gran Canaria. La nueva etapa del conjunto insular en Primera FEB ha empezado con muy buen pie de cara a los aficionados al superar la cifra de dos mil carnés rubricados tras apenas siete días de campaña de abonados. La entidad, que abrió el pasado lunes este proceso bajo el lema «Abónate a volver» y el eslogan «Nuestro sentimiento no desciende», busca que esta temporada el Arena se convierta en una caldera para intentar alcanzar el único objetivo marcado a nivel deportivo para esta temporada, que no es otro que el ascenso a la Liga ACB. En ese sentido, la respuesta de la grada ha sido total y, tanto vía online como presencial en el recinto de Siete Palmas, ha puesto de su parte para apoyar al equipo para salir del infierno.

La campaña para la renovación continuará abierta hasta el próximo miércoles 9 de septiembre. Los días 10 y 11 se llevarán a cabo los cambios de asientos previamente solicitados una vez se haya renovado el pase y, a partir del 14 de septiembre, se dará paso a los nuevos abonados. Los precios de los pases de este curso arrancan desde los 55 euros en los fondos del tercer anillo hasta los 850 euros en VIP Lateral para las renovaciones. En cuanto a las nuevas altas, los costes oscilan entre los 70 euros en los fondos del último anillo hasta los 1.300 en VIP Lateral.

El abono más barato de la categoría

Con estos precios, el Granca presumió de contar con el abono más barato de toda la categoría, concretamente el de los fondos del tercer anillo, tanto para aquellos que se acerquen por primera vez al conjunto amarillo o quieran volver a hacerlo como para los que ya llevan tiempo siendo fieles. Equipos como el Covirán Granada (138 euros), el Estudiantes (115 euros), Caja 87 de Sevilla (129 euros) o el Córdoba CB (92 euros) cobrarán más a sus socios por el abono más barato.