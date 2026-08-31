La NBA vuelve a pescar en la cantera del CB Gran Canaria: Khalifa Diop, a un paso de los Cleveland Cavaliers

Otro canterano amarillo toma vuelo hacia Estados Unidos y, en esta ocasión, para jugar con los mejores del planeta. El pívot senegalés Khalifa Diop, que se formó en las categorías de formación del CB Gran Canaria, es el nombre que tienen sobre la mesa los Cleveland Cavaliers de la NBA para completar su roster esta próxima temporada, tal como informó el periodista de Bleacher Report, Jake Fischer. La franquicia de Ohio seleccionó al jugador africano en el puesto 39 del Draft de 2022 como una opción de futuro a la que ir monitorizando. Sin embargo, su salto definitivo a la máxima élite se ha dilatado en el tiempo hasta ahora, cuando le ha llegado su primera gran oportunidad para desembarcar en un equipo que viene de disputar la final de la Conferencia Este.

La situación de los Cavs a nivel salarial les obliga a mover su plantilla para cuadrar cuentas y encontrar un jugador para las posiciones interiores que ayude a ajustar el tope de gasto máximo que marca la competición. Todo ello, en medio de una serie de movimientos que han llevado a la franquicia a reforzarse en el mercado con nombres como Peyton Watson, una de las piezas codiciadas este verano. En ese sentido, el contrato que puede firmar el africano, por su condición de novato elegido en la segunda ronda, encaja dentro de esas cifras que permiten al conjunto de Cleveland cumplir con la normativa —en torno al millón y medio de dólares—. Ese es el motivo que ha llevado al grupo liderado por Koby Altman, presidente de operaciones, a intentar completar su llegada.

El reconocimiento médico, clave

Después de salir del Granca a cambio de casi 700.000 euros rumbo al Baskonia tras 161 duelos como claretiano y con un título de Eurocup bajo el brazo en el verano de 2023, el interior ha pasado tres temporadas en las que no ha terminado de dar el paso definitivo para consagrarse en Europa como baskonista. De hecho, sufrió una lesión de rodilla el pasado mes de febrero que le llevó a perderse lo que restaba de curso y la Copa del Rey de Valencia que conquistaron los vascos. Precisamente, esa lesión es el motivo que falta para que los Cavaliers terminen de ir con todo porque, como cuenta Asier Pérez en Noticias de Álava, es lo que separa al excanterano isleño de la firma definitiva: Diop va a viajar a Estados Unidos para pasar el reconocimiento y cerrar su incorporación.

Lo cierto es que Khalifa caería en un equipo que viene de una campaña en la que no terminó de encontrar el rumbo para conseguir el gran objetivo de volver a conquistar el anillo de campeón de la NBA. Para ello, realizó movimientos importantes en el mercado, entre ellos el traspaso para hacerse con el MVP de la NBA en 2018, James Harden, y juntarlo con otras estrellas del proyecto como Donovan Mitchell, Jarrett Allen y Evan Mobley. No obstante, acabó cayendo en la final de la Conferencia Este por 4-0 ante los New York Knicks y ese resbalón abrió paso a un nuevo capítulo del proyecto en el que parece que el pívot tendrá cabida. Además, allí va a compartir vestuario con otro ex de la ACB como Mario Hezonja, que dejó hace unos meses el Madrid para regresar a EE.UU.

El tercer canterano insular en la historia de la NBA

Si finalmente se acaba concretando el fichaje de Diop con los Cavaliers, el senegalés se convertiría en el tercer canterano en la historia del Granca en aterrizar en la NBA. El primero de ellos fue un Joel Freeland al que los Portland Trail Blazers draftearon en 2006 con el pick 30 y que vistió la camiseta del conjunto de Oregón durante tres campañas entre 2012 y 2015. El inglés se incorporó al club grancanario con apenas 18 años en 2005 y solo tardó una temporada en empezar a asentarse en el primer equipo. Después de tres cursos, se marchó al Unicaja a cambio de una cifra cercana a los 200.000 euros y ya desde Málaga dio el salto a América. Después de esta aventura, firmó con el CSKA de Moscú, pero los problemas físicos le impidieron brillar y desde entonces ha dedicado su carrera al mundo de los negocios, instalando una academia en la Isla, entre otros proyectos. De hecho, era una de las figuras que pretendieron comprar, sin éxito, el club amarillo en 2020.

El otro exjugador insular que saltó a la competición más importante del planeta baloncesto es otro interior como Walter Tavares. Edy llegó a Gran Canaria directamente de Cabo Verde en 2009 para enrolarse en las categorías de formación de la entidad. En poco tiempo, su crecimiento fue notable y debutó con el primer equipo de la mano de Pedro Martínez en 2013. Sus 2,22 de altura pronto llamaron la atención al otro lado del charco y en el Draft de 2014 los Atlanta Hawks lo reclutaron en el puesto 43. Solo un año más tarde, abandonó el conjunto insular para cumplir su sueño de jugar en la NBA al pagar una cláusula que rondaba los 600.000 euros. Tras un año en Georgia y otro en Cleveland, donde coincidió con LeBron James, regresó a Europa de la mano del Real Madrid, un sitio en el que ya es una leyenda después de haber conquistado cuatro ACB, dos Copas y dos Euroligas. Esta temporada afrontará otro reto de blanco a las órdenes, nuevamente, de Pedro Martínez.

Un tren al que agarrarse

Ahora le toca el turno a Khalifa de coger un tren que pasa muy pocas veces en la carrera de un jugador. No siempre hay una llamada de un equipo de la NBA que, además, va a aspirar a intentar sentarse en el trono de la competición. Ahora solo falta el último paso para que el africano se convierta en el tercer canterano del Granca en aterrizar en la meca del baloncesto.