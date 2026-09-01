Así relata Fran Guerra su fichaje por el CB Gran Canaria: "Fue un verano movido, al principio el Tenerife no me quería dejar salir"

Fran Guerra está cumpliendo el sueño que tenía de niño: jugar en el CB Gran Canaria. El pívot ha recorrido un camino muy largo hasta tener esta oportunidad. Se formó en la cantera del CB Telde, de donde dio el salto al filial del Estudiantes, una de las mayores fábricas de talento del país. Tuvo que jugar cuatro años en la antigua LEB Oro hasta consolidarse en la ACB en el eterno rival, el CB Canarias. Su nombre ha estado en la órbita del Granca en más de una ocasión, pero nunca se había podido materializar hasta este verano, dando pie a uno de los fichajes de mayor relumbrón, no solo en la Primera FEB, sino en el baloncesto español.

Ha sido un verano "movido" para el jugador grancanario. Los rumores en torno a su figura fueron una constante durante el verano, pese a que estaba pasando sus vacaciones lejos del país, concretamente en Estados Unidos. Su salida del Tenerife sorprendió a propios y extraños, tanto por el nivel del jugador y su valor como cupo, como por pasar de un equipo asentado en ACB y competición europea a fichar por un CB Gran Canaria que atraviesa su peor momento en 30 años.

Una llamada desconcertante que lo empezó todo

Quién mejor para contar la historia que el propio protagonista de la misma, Fran Guerra, quien en declaraciones a este medio para un reportaje explicó cómo se fue gestando su fichaje por el club de sus amores: "Un día me llegó una llamada de mi agente. Tenía el +1 de mi contrato en Tenerife y me preguntó si yo quería venir a jugar a mi Isla. Le pedí que me repitiera la pregunta y me dijo: '¿Tú te irías a jugar a Gran Canaria?'. Le dije: 'Hombre, siempre quise jugar en el equipo de mi tierra'. Siempre lo desee, pese a que llegaban oportunidades y nunca acababa de cumplirse. Me colgó después y me quedé extrañado junto a mi mujer. Al cabo de tres horas me llamó Francesc Solana y me dijo: 'Voy a ser muy corto y muy breve: tú estás motivado y te gustaría venir a jugar aquí'. Y le dije: '¿Por qué no?'. Al final, hablando con Solana, le transmití esa ilusión por venir aquí y el reto de jugar en mi tierra. Entonces me dijeron que lo iban a intentar. Yo tenía una cláusula que había que pagar, hablar con el Canarias y demás. Fue un verano movido porque el Tenerife no me dejaba salir, el Granca estaba dispuesto a pagarme la cláusula, Tenerife no quería… Al final se dio la oportunidad y, tras darse las circunstancias, se pagó la cláusula y vine para aquí".

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El internacional absoluto con España se reencontrará con el que ha sido su equipo durante las últimas siete temporadas el próximo jueves, en un amistoso entre el CB Gran Canaria y La Laguna Tenerife de Jaka Lakovic. Será el primero para ambos conjuntos, se disputará a puerta cerrada y tampoco será retransmitido en streaming.