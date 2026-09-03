Exhibición insuficiente de Fran Guerra en el estreno del CB Gran Canaria: derbi fantasma y derrota ante el CB Canarias de Jaka Lakovic (96-84)

La era de Bruno Savignani en el CB Gran Canaria ha arrancado con derrota. Los claretianos disputaron esta tarde en el Santiago Martín su primer partido de pretemporada, que perdieron por 96-84 ante el eterno rival, La Laguna Tenerife, con Jaka Lakovic en el banquillo. El exaurinegro Fran Guerra fue el mejor jugador del partido, con 15 puntos, siete rebotes, cinco asistencias y 30 créditos de valoración. El choque se disputó a puerta cerrada y sin retransmisión televisiva, aunque permitió extraer las primeras conclusiones del nuevo proyecto amarillo confeccionado por Francesc Solana.

El primer quinteto de Savignani como entrenador claretiano lo formaron Carlos Alocén, Marques Townes, Joe Cremo, Roberts Stumbris y Fran Guerra. El base maño partió como el capitán de su equipo –lo que apunta a ser la costumbre hasta que se recupere de su lesión Miquel Salvó– y llamó la atención el uso de dos escoltas de inicio. Entre ellos destacó Cremo (seis puntos), que fue el jugador que gozó de un mayor minutaje en este arranque de pretemporada, con 21 minutos y 27 segundos, mientras que sorprenden los escasos ocho minutos y 57 segundos que estuvo el pívot Luke Fischer (cinco puntos) sobre el parqué del Santiago Martín.

El segundo cuarto, mejor momento claretiano

El conjunto tinerfeño marcó las diferencias desde el primer cuarto, que acabó con 28-18 para los de Jaka Lakovic. Sin embargo, las tornas estuvieron cerca de igualarse en el segundo asalto, donde los claretianos se impusieron por un parcial de 19-26, que dio pie al 47-44 con el que se llegó al descanso. Para aquel entonces, Fran Guerra ya escalaba hasta los 19 créditos de valoración, con 11 puntos en menos de diez minutos sobre la pista.

A la vuelta de vestuarios, los aurinegros respondieron con mano de hierro al despertar de los de Savignani, cosechando un parcial de 26-15 que dejó tocado al Granca. Pese a ello, los claretianos finalizaron el amistoso de manera digna, imponiéndose en el último cuarto por 23-25, aunque lejos de conseguir la remontada. El marcador del pabellón tinerfeño reflejaba un 96-84 que suponía el primer resultado de la era Savignani, ante un equipo consolidado en la ACB y que disputará esta temporada la Eurocup, una competición fetiche para su entrenador y exclaretiano Jaka Lakovic.

Nueva pesadilla en el triple

El resultado desfavorable se explica desde varias vertientes, más allá de que dos equipos sin apenas rodaje se hayan visto las caras. Los amarillos siguen acarreando un problema del pasado que, por los perfiles de jugadores en el plantel, no apunta a solucionarse de cara a este curso: el porcentaje en los tiros de tres puntos. El Granca tan solo anotó nueve de sus 30 lanzamientos desde el perímetro (30%). Como nota positiva en ese apartado destaca un Marques Townes que enchufó cuatro de sus siete intentos para acabar con 14 puntos. Por otro lado, también fue escaso el acierto en los tiros libres, con un 17 de 24 (70,8%).

La diferencia en el rebote fue sangrante, con 27 capturas claretianas por 42 aurinegras. Lo positivo estuvo en la cantidad de asistencias, donde el Granca repartió seis más que su rival (19 ante 13). En ese sentido, Jón Axel Gudmundsson fue el jugador más fino con siete pases de canasta.

El amarillo más destacado fue, sin duda, Fran Guerra, quien, defendiendo los colores del equipo de su tierra ante el club donde ha jugado las últimas siete campañas, fue el líder de los suyos al alcanzar los 30 créditos de valoración sin siquiera llegar a los 20 minutos de juego. Además del grancanario y Townes, los otros máximos anotadores fueron Pierre Pelos (11 puntos) y Roberts Stumbris (10).

3.000 abonados

En otro orden de cosas, la campaña de abonados claretiana sigue marchando a buen ritmo: se ha superado la marca de las 3.000 almas, ya la mitad de lo cosechado la temporada pasada, en la que se expidieron algo más de 6.000 carnés. El Granca, aún por hacerse, está ilusionando al aficionado y estos están respondiendo.