El misterio de dónde ver al CB Gran Canaria: a 23 días del estreno, la Primera FEB sigue sin anunciar una plataforma televisiva

Por el momento, es todo un misterio a través de qué canal se podrá seguir la andadura del CB Gran Canaria en la Primera FEB durante la temporada 2026-27. Ha sido un verano ajetreado para el club amarillo, que ha tenido que reinventarse tras el descenso de categoría y adaptarse a una competición nueva, casi inédita para un Granca que lleva más de tres décadas sin pisar la segunda división del baloncesto español. Los equipos son otros, se visitarán pabellones distintos a los de la ACB y se disputará un torneo del ko diferente, la Copa de España. Eso está claro. Lo que no lo está es cómo seguir al equipo desde el salón de casa: no existe ningún servicio de televisión o streaming confirmado después de que LaLiga+, la plataforma que retransmitía sus partidos, cerrara durante el verano.

La tardanza de la Primera FEB en este asunto se explica desde un punto de vista sencillo: es un acuerdo nuevo, amplio y que cuenta con varios matices, por lo que requiere tiempo para formalizarse. Por otro lado, la Liga ha tanteado distintas opciones durante el verano que, por un motivo u otro, no han llegado a buen puerto. Dazn, el servicio que cuenta con la Liga Endesa, parte de la NBA y algunas competiciones FIBA, nunca fue una opción para la Federación; mientras que se tanteó Solidsport, un servicio de streaming que ofrece especialmente competiciones deportivas escandinavas y que, en lo que respecta al baloncesto, se enfoca principalmente en el baloncesto alemán a través de Basketball-Stars.

Se espera una solución en los próximos días

Desde la Federación Española de Baloncesto (FEB) se es optimista con anunciar al retransmisor en los próximos días. Es una decisión que, además, tampoco puede demorarse mucho más por la proximidad con el inicio de curso: quedan 22 días para que la competición arranque, el 25 de septiembre, y un día más para que el Granca debute ante el Oviedo en el Arena. Resta poco tiempo para que el balón bote sobre el parqué y los clubs deben realizar un trabajo logístico importante: coordinar con las productoras, instalar cámaras y los soportes pertinentes, además de preparar la operativa de acreditaciones para los medios de comunicación.

Por otro lado, se espera que la solución pase por un servicio de pago de streaming, una buena oportunidad tanto para la plataforma afortunada como para la competición, teniendo en cuenta el pedigrí que gana la Primera FEB con equipos como Coviran Granada, Movistar Estudiantes y, por supuesto, el CB Gran Canaria, una entidad que hace apenas un año disputaba una final europea. No sería una decisión sorprendente: hace años que el deporte de élite se ha ido desligando de los canales televisivos tradicionales, sean públicos o privados.

Déjà vu

Toda esta situación no es del todo nueva para los claretianos y sus aficionados. En la temporada 2023-24, después de que los amarillos volvieran a jugar la Eurocup tras rechazar la Euroliga, fue una auténtica incógnita dónde seguir los partidos del segundo escalón europeo. Dazn no renovó su acuerdo y los derechos televisivos quedaron en un limbo. Las entidades públicas, como Teledeporte o, a nivel regional, Televisión Canaria, no apostaron por el producto, por lo que pocos días antes de arrancar la competición se anunció que se podría seguir de forma gratuita y en inglés en YouTube. Para las fases eliminatorias, Movistar+ se hizo cargo de las retransmisiones de los equipos españoles, al igual que de las semifinales y la final.