El CB Gran Canaria acumula sensaciones tras su primer test: rápido acople de piezas, barrera física y rodaje en 40 minutos

Primer test superado. El CB Gran Canaria pudo estrenarse por fin en esta pretemporada en un encuentro sin televisión ni público ante La Laguna Tenerife de Jaka Lakovic en el Santiago Martín. Los amarillos disputaron este derbi fantasma a puerta cerrada como aperitivo al grueso de la preparación, que arranca la próxima semana ante conjuntos de Primera FEB –Fuenlabrada y Tizona–, lo que servirá para que los amarillos comiencen a probarse ante rivales de su categoría, una cuestión importante dado que la entidad lleva más de 30 años sin asomarse por ella. De hecho, este anecdótico tropiezo por 96-84 será el único amistoso que disputen los grancanarios ante un club ACB en esta preparación.

A pesar de que solo era un partido para empezar a soltarse y ajustar piezas, se pudieron extraer pequeños detalles positivos desde los que pueden empezar a crecer. Esto es solo el comienzo y queda mucho por recorrer; este careo con el eterno rival no es más que una simple muestra, con un montón de horas de vuelo pendientes para terminar de ensamblar todas las piezas. Sin embargo, sí que ayuda a esclarecer ciertos aspectos fundamentales de cara al inicio liguero el próximo sábado 26 de septiembre ante el Oviedo en el Arena.

Adaptación y respuesta rápida

Uno de los caminos que ya tiene recorrido este Granca es la adaptación al nuevo entrenador. Que la mitad de la plantilla haya coincidido en el pasado con Savignani es un plus a la hora de hacer funcionar tanto la filosofía como el método del brasileño, algo que bien saben Gudmundsson, Cremo, Stumbris, Fischer, Juan Rubio y Joaquín Rodríguez. No obstante, el resto de miembros de la plantilla que no conocían al técnico están acortando plazos y se están adaptando bastante rápido, un aspecto que ya se pudo observar durante el derbi ante el Tenerife.

Ese aspecto se suma a la buena respuesta de los jugadores durante esos primeros 40 minutos de pretemporada ante los parciales en contra que recibieron. Pese a los porcentajes de acierto en el triple (30 %) y en el tiro libre (70 %), una cuestión a mejorar ampliamente y uno de los principales puntos negativos del duelo, los claretianos supieron reaccionar, algo que se valora mucho. Aun así, al igual que el conjunto grancanario, es normal que el Tenerife acuse esos bajones típicos de estos primeros compromisos veraniegos para cualquier equipo.

Las diferencias físicas

Más allá de eso, una de las claves del partido fue la diferencia física entre los dos equipos. El Tenerife es un equipo construido con más potencia física; el hecho de competir en ACB y Eurocup le obliga a configurar un conjunto más preparado en ese aspecto. Ahí, el Granca sí que se encontró con un problema que marcó de verdad la superioridad aurinegra. Es más, los tinerfeños capturaron 20 rechaces ofensivos por solo ocho de los amarillos, algo que habla de la clara ventaja que tiene el equipo de Lakovic en ese sentido.

Aunque esto es solo un primer contacto, las pruebas más precisas de este nuevo proyecto llegarán a partir de ahora. Será ante los equipos de su liga donde se podrán sacar las conclusiones más claras sobre esta plantilla, que está llamada a conseguir el ascenso a final de curso. Eso sí, en Tenerife el equipo de Savignani dejó buen sabor de boca en su estreno, aunque con cosas a corregir. Paciencia y tiempo.