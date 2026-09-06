El CB Gran Canaria aprieta el acelerador de su pretemporada con dos pruebas más reveladoras

Una pequeña dosis de realidad para analizar con más detalle al nuevo CB Gran Canaria. La nueva plantilla del conjunto amarillo hará las maletas este martes para poner rumbo a la Península y convivir durante 24 horas al día en el único stage que realizará durante esta pretemporada. Esta salida lejos de la Isla se va a culminar con la disputa de dos amistosos con los que Bruno Savignani y su cuerpo técnico podrán extraer bastantes más conclusiones sobre lo que se van a encontrar a partir del próximo 26 de septiembre en una Primera FEB feroz en la que son el principal favorito al ascenso. A pesar de la disputa del primer amistoso del verano el pasado jueves ante La Laguna Tenerife de Jaka Lakovic, que se saldó con una derrota grancanaria de la que se pudieron extraer aspectos positivos, los choques de este miércoles ante el Fuenlabrada (19.30 h.) y del viernes ante el Tizona (18.00 h.) supondrán dos test que revelaran información relevante de cara a lo que viene.

La realidad es que el partido ante el conjunto lagunero, más allá de servir para soltar piernas, repasar sistemas ante un rival ajeno y empezar a coger ciertos automatismos, no aporta muchas más pruebas sobre el escenario que se va a encontrar el Granca este curso. La Primera FEB es una competición distinta a la ACB en muchos aspectos, destacando el físico de los equipos que compiten en ella y los espacios que hay sobre la cancha para jugar. En ese sentido, el primer escollo va a ser algo más sencillo de salvar dada la confección de la plantilla claretiana, y ahí la inclusión de un perfil como el de Code Mbengue en el roster va a sumar, mientras que el segundo es algo que muchos jugadores ya tienen interiorizado por su paso por la categoría. Por esa razón, los dos próximos envites van a ser exámenes más exactos para comprobar la evolución del proyecto que lo acontecido en el Santiago Martín durante el derbi jugado a puerta cerrada.

Ahora empieza lo de verdad

El primer careo de esta semana, ante el Fuenla del grancanario Javi López y el brasileño Vitor Benite, quien fue campeón de la Eurocup 2023 con el Gran Canaria, es un encuentro más que interesante y estimulante. Los fuenlabreños han configurado una buena plantilla y se espera que estén en la parte alta de la clasificación durante todo el año. El cuadro entrenado por Iñaki Martín ha podido cerrar incorporaciones como las de Jorge Bilbao, Iván Cruz, Brunao Cardoso, Goran Huskic o Jonathan Zhao, del que se espera que sea uno de los nombres a seguir esta campaña en la categoría, que le dan un salto de calidad. El curso anterior cayeron eliminados en los Playoffs de ascenso ante el Palencia en los cuartos de final, en una eliminatoria al mejor de cinco que se fue al último choque.

Mientras tanto, el viernes, y con las piernas algo más cargadas, será el turno de medirse al Tizona Burgos. A diferencia del Fuenlabrada, los burgaleses tienen como objetivo alcanzar la salvación y no sufrir tanto como la temporada pasada, cuando Denís Pombar tuvo que coger los mandos del equipo desde el banquillo tras el cese de Jordi Juste. De ese modo, han renovado bastante su nómina de jugadores, firmando perfiles con cierta experiencia en Primera FEB, así como varias piezas inexpertas en estas lides a modo de apuestas con las que esperan elevar su techo competitivo, como el interior suizo Niko Rocak, que aterriza en España procedente de la NCAA. El acento canario en este plantel lo pone un excanterano de La Laguna Tenerife como el base Alberto Cabrera.

Semana clave y otros dos duelos ¿fantasma?

Con esos argumentos, el Granca va a disfrutar de dos pruebas de fuego más reales teniendo en cuenta lo que va a tener que afrontar esta temporada. La idea inicial de lo que iba a ser la pretemporada isleña era no jugar ante equipos de la ACB porque se consideraba importante adaptarse rápido a las condiciones de la categoría en la que ahora está, aunque al final se terminó cerrando ese enfrentamiento ante el Tenerife. Ahora empieza lo de verdad y el grueso de una pretemporada que tiene que preparar a la plantilla amarilla para lo que va a tener que vivir: una travesía por el infierno de la que espera salir en apenas unos meses. Aún está por determinar si ambos choques se podrán retransmitir vía streaming.