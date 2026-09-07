La caldera del Arena sigue cogiendo color: el CB Gran Canaria supera los 4.000 abonos vendidos

Miles de almas para salir del infierno. A solo dos días del cierre del periodo de renovaciones, la campaña de abonados del CB Gran Canaria prosigue a buen ritmo y va cumpliendo ciertas metas. Pese al descenso de categoría y a la gran desafección que hubo la temporada pasada entre grada y plantilla, la afición amarilla ha querido responder de forma rotunda para intentar poner su granito de arena y devolver al equipo a la ACB durante este mismo curso, algo para lo que ya se han vendido más de 4.000 carnés.

Con esta cifra, el Granca está cerca de igualar el número de abonos despachados la campaña pasada, cuando cerró su campaña rondando los 6.200. De ese modo, a falta todavía del remate final, parece que el Gran Canaria Arena tendrá color este año, una cuestión que va a ser muy importante para alcanzar el objetivo.

El próximo lunes arrancan las nuevas altas

Este miércoles 9 de septiembre finalizará el periodo de renovaciones y se dará paso a los cambios de asiento, fechados para los días 10 y 11. Posteriormente, el lunes 14 se dará el pistoletazo de salida a las nuevas altas, con abonos que van desde los 75 euros hasta los 1.300.