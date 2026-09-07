Marques Townes promete espectáculo en el Arena: «Ver a este CB Gran Canaria va a ser muy divertido»

La pólvora exterior del CB Gran Canaria lo tiene claro. Marques Townes ha venido al conjunto amarillo a divertirse. El nuevo escolta claretiano protagonizó esta mañana su puesta de largo en un acto en el que evidenció la intensidad que quiere imprimir Bruno Savignani, el técnico amarillo, al juego de esta temporada. Sin embargo, añadió un extra a esa aseveración: los aficionados grancanarios se lo van a pasar bien.

«Es verdad que Bruno Savignani es un entrenador que nos pide mucha intensidad, pero creo que la gente también se va a divertir mucho. La esencia de su baloncesto es jugar rápido y eso, sumado a que tenemos jugadores muy talentosos, hace que los aficionados se lo vayan a pasar muy bien. Espero que vengan muchos al Arena y que disfruten con nosotros», relataba el escolta dominicano.

Olvidarse de las «habladurías»

En cuanto a la presión de ser el máximo favorito a conseguir el ascenso, Townes no dudó en destacar que es un papel que en el vestuario asumen con naturalidad, al dejar claro que este Granca no va a permitir que le afecten el «ruido externo y las habladurías»: «Son dos cosas que no nos pueden distraer. Evidentemente, no hace falta que verbalicemos que el objetivo es el ascenso porque ya lo sabemos y en el vestuario lo tenemos claro. Se ha confeccionado un equipo con mucha experiencia, con calidad y que también tiene un valor humano muy grande, lo cual es fundamental para poder volver a la ACB. En los entrenamientos se está notando cuál es la meta que nos hemos propuesto».