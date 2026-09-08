Destino: Fuenlabrada; el CB Gran Canaria se testa ante uno de los 'gallitos' de la Primera FEB en otro amistoso sin retransmisión

Una prueba interesante. El CB Gran Canaria encara una de las semanas clave de esta pretemporada al afrontar dos compromisos amistosos durante los próximos cuatro días que van a ayudar a Bruno Savignani a ajustar conceptos de cara a lo que se va a encontrar este curso en la Primera FEB. Precisamente, es ese escenario de la categoría de plata el que pondrá a prueba al nuevo proyecto insular al medirse a uno de los candidatos a estar en la parte alta de la clasificación, como es el Flexicar Fuenlabrada, que ha confeccionado un equipo para mejorar sus prestaciones respecto a la temporada pasada. El duelo arranca a las 19.30 horas sin televisión, por lo que será otro envite fantasma.

Pese a ser un habitual de la Liga Endesa, el Fuenla viene de tres campañas consecutivas en Segunda División. Tras caer al infierno en 2023, su primer curso resultó bastante complicado y no se metió en los Playoffs, pero fue capaz de levantarse. Primero llegó a jugar el partido final por el último billete a la ACB en 2025, cayendo ante un Betis que finalmente no ocupó una plaza en la élite que acabó en manos del Granada, y la temporada pasada perdió en cuartos de final de las eliminatorias por el ascenso ante el Palencia en una serie al mejor de cinco (3-2).

Viejos conocidos para seguir rodando

Con Iñaki Martín como técnico por segundo curso seguido, los fuenlabreños han configurado un equipo para mirar hacia arriba. En su plantel destacan nombres como los del base ítalo-argentino Mateo Díaz, el alero estadounidense con pasaporte ghanés Prince Ali o el escolta brasileño Vitor Benite, quien fue campeón de la Eurocup en 2023 con el Granca. A ellos se añaden fichajes con experiencia en la ACB como el ala-pívot Iván Cruz o el pívot serbio Goran Huskic, un interior curtido en la Primera FEB como Jorge Bilbao, un base que ya ha demostrado su talento en esta liga como el canterano amarillo Javi López o el escolta estadounidense Jonathan Zhao, su gran apuesta de este año.

Por su parte, el Gran Canaria llegará a esta cita tras haber perdido ante La Laguna Tenerife su primer amistoso, pero con la sensación de estar en el camino correcto. Las impresiones de estas primeras semanas han sido muy buenas y el acople a Savignani está siendo muy rápido, por lo que ahora solo falta terminar de encajar las piezas. Mención especial merece Fran Guerra, quien está impresionando tanto a sus compañeros como al cuerpo técnico en este momento del verano; ha llegado en muy buena forma y estimulado para cumplir con el objetivo del ascenso.