Del derbi fantasma a YouTube: el segundo amistoso del CB Gran Canaria, ante el Fuenlabrada, se va a retransmitir

Primer amistoso que se va a ver en vivo y en directo. Después de caer por 96-84 en el derbi ante La Laguna Tenerife, el CB Gran Canaria disputa su segundo compromiso de preparación ante el Flexicar Fuenlabrada (19.30 horas). Lo va a hacer con una gran noticia para la afición: el encuentro se retransmitirá en YouTube, un giro de última hora, ya que hasta hace escasas horas se temía que, al igual que ocurrió ante el eterno rival, no contara con televisión ni servicio de streaming.

Los madrileños celebran en su feudo el tradicional Torneo de Fiestas, lo que se ha convertido en una oportunidad inmejorable para acercar el choque a los seguidores que no puedan desplazarse hasta el Pabellón Fernando Martín. El club anfitrión va a publicar en sus redes sociales el enlace del directo aproximadamente una hora antes de que el balón empiece a botar sobre el parqué.

Reencuentro con un viejo conocido

En el conjunto dirigido por Iñaki Martín figura un viejo conocido de la parroquia amarilla: Vítor Benite, campeón de la Eurocup con el Granca en la temporada 2022-23. El brasileño tuvo un paso irregular por la Isla, lastrado por los problemas físicos que arrastraba de cursos anteriores, lo que le impidió mostrar su mejor versión —especialmente desde su gran especialidad, el tiro exterior—. Sin embargo, su figura fue vital para la consecución de aquel título europeo a nivel de vestuario. Ejerció como un líder silencioso, un apoyo constante para sus compañeros que, tirando de galones y de una dilatada trayectoria en la élite —habiendo ganado, por ejemplo, la Basketball Champions League—, transmitía lecciones que más tarde se plasmaban sobre la pista.

La pasada campaña, Benite fue de lo más destacado del Fuenla en la categoría de plata promediando 16 puntos, 2,6 rebotes y 2,4 asistencias, demostrando que, a sus 36 años, sigue siendo un exterior de plenas garantías para la Primera FEB.

Rival de la misma categoría

A diferencia del duelo ante el CB Canarias —un equipo consolidado en la ACB y en la Eurocup—, los claretianos se miden a un rival con el que compartirán división. El Fuenlabrada atravesó ciertos apuros el curso pasado, aunque enderezó el rumbo para alcanzar los playoffs, cayendo en los cuartos de final ante el Palencia. La cita de esta tarde apunta a ser una buenA piedra de toque para un Granca que empieza a examinar a los que serán sus rivales directos durante el curso.

Hay gran expectación por calibrar el estado de forma de un Fran Guerra que brilló como el mejor en el derbi, comprobar el rendimiento de aquellos fichajes con experiencia en la Primera FEB y ver si jugadores que disfrutaron de pocos minutos en el estreno, como Luke Fischer, disponen de mayor continuidad sobre el parqué para ir cogiendo ritmo competitivo.