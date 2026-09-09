Marques Townes, la gasolina del CB Gran Canaria en su primera victoria de pretemporada ante el Fuenlabrada (80-87)

Bruno Savignani ya sabe lo que es ganar como técnico del CB Gran Canaria. Los amarillos disputaron esta noche su segundo amistoso de pretemporada, ante el Fuenlabrada, en el marco del Torneo de Fiestas, un choque que se saldó con un trabajado triunfo por 80-87 y en el que brilló con luz propia un explosivo Marques Townes (17 puntos).

El quinteto inicial elegido por el entrenador brasileño para el choque lo conformaron Jón Axel Gudmundsson, Joe Cremo, Joaquín Rodríguez, Roberts Stumbris y Fran Guerra. Los interiores asumieron el protagonismo en un arranque dinámico. El ímpetu de Stumbris valió para firmar la primera canasta claretiana tras corregir un error en el pase de Fran Guerra. Mientras el Fuenla imponía su ley en los tableros de la mano de Bruno Cardoso, los amarillos respondían con el pívot grancanario en la pintura. Joaquín Rodríguez también emergió en este tramo inicial con dos canastas consecutivas para comandar la ofensiva insular, bien secundado por Pierre Pelos y su clásica canasta con giro en el poste. Los madrileños hacían daño desde el 6,75, una faceta en la que el Granca empezó a carburar gracias a Juan Rubio y su doble acierto exterior. En la recta final del cuarto, Savignani dio entrada a Code Mbengue, y el senegalés no desaprovechó sus minutos: firmó un soberbio tapón que dejó el último highlight del periodo (19-20).

El segundo acto arrancó con dudas para el bando claretiano, que sufrió serios problemas para frenar a un un Iván Cruz desatado que se marchó hasta los diez puntos. La nota positiva para los amarillos la puso Marques Townes, ejerciendo de líder ofensivo con tres canastas consecutivas para hacer frente al madrileño. Bruno Savignani pidió tiempo muerto y este hizo efecto: el Gran Canaria mejoró con Fran Guerra como faro en la pintura, mientras Joe Cremo estrenaba su casillero de triples como jugador insular. La igualdad se adueñó del Fernando Martín (40-40). En los instantes decisivos del primer tiempo, los locales golpearon primero con una canasta de Okito y un tiro libre de Prince Ali. Cremo respondió desde la línea de personal anotando con acierto, pero la última palabra la tuvo un viejo conocido. El exclaretiano Vítor Benite clavó un triple sobre la bocina que dejó al Gran Canaria por detrás en el camino a vestuarios (46-42).

Mejoría defensiva

La segunda mitad arrancó con un festival desde el 6,75: Gudmundsson y Stumbris sumaban para los amarillos, mientras que los locales respondían por medio de un inspirado Benite con dos nuevos aciertos exteriores. El paso al frente defensivo de los de Savignani propició una notable mejoría en este tramo, si bien los insulares no terminaron de abrir brecha en ataque, limitando su producción a los puntos en la pintura de Guerra y Fischer. El mejor momento del Granca en el choque llegó con Carlos Alocén tomando la batuta. El base maño revolucionó el juego ofensivo anotando siete puntos consecutivos para poner a los suyos por delante (60-63) a falta de 1:08 para la conclusión del tercer cuarto. Sin embargo, los fuenlabreños reaccionaron con mano de hierra encadenando un triple y una bandeja final firmada por el canterano del Granca Javi López, devolviendo la ventaja local (65-63) antes de encarar el asalto definitivo.

Pierre Pelos demostró su valía cuando más falta hacía, apareciendo de pleno en el último cuarto. El galo saltó a pista como una moto, firmando un triple y una canasta bajo el aro para apretar aún más las tornas entre isleños y madrileños. El Fuenlabrada sufrió su cortocircuito particular y, esta vez, los amarillos no perdonaron. Marques Townes voló al contragolpe para anotar una bandeja que situaba a los suyos cinco puntos por encima de los anfitriones (67-72). La energía del escolta dominicano promete ser un pilar fundamental en los esquemas de Savignani. El ex del Oviedo se multiplicó en defensa y en la captura de rebotes para conceder segundas oportunidades a su equipo, exhibiendo un despliegue físico notable pese a encontrarnos en plena pretemporada. Los locales reaccionaron encontrando de nuevo el aro, pero Townes seguía desatado y, en perfecta sintonía con un infalible Fran Guerra, continuó martilleando la pintura rival. Una penetración de Gudmundsson disparó al Granca hasta su máxima ventaja de la noche (73-81) a falta de 1:41 para la conclusión. Los claretianos administraron con oficio esa renta en los compases finales para amarrar la primera victoria de la preparación por 80-87 en el Fernando Martín.