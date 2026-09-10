CB GRAN CANARIA
El CB Gran Canaria convence a cerca de 4.800 abonados: casi el 80 % repite tras el cierre de la campaña de renovaciones
El club claretiano cerró ayer por la noche la primera fase de su campaña de abonados. Desde hoy y hasta mañana se ha habilitado el proceso de cambio de butacas. A partir del lunes, será el turno de las nuevas altas
Este nuevo CB Gran Canaria tiene tirón. El club claretiano cerraba anoche su campaña de renovación de abonos con unos datos muy positivos para la entidad: prácticamente el 80% de los fieles han decidido renovar su compromiso con el club, pese al descenso de categoría y, por supuesto, a la ausencia de competición europea. Las cifras se acercan a los 4.800 abonados, en comparación con el total de unos 6.200 con los que se contó durante el curso pasado.
Algo que evidencia la buena sintonía del aficionado con cómo está haciendo las cosas el club en esta nueva etapa en la Primera FEB es la afluencia de personas que asistieron al Arena para cambiar sus butacas, en un proceso que arrancó hoy y que finaliza mañana. En testimonios de los propios aficionados, varios de ellos madrugaron para hacer el trámite e incluso algunos "vinieron con sillas para esperar antes de tiempo y ser de los primeros". A lo largo del día, la reciente incorporación del Granca, Jakub Urbaniak, se acercó a la Sala Club del pabellón para saludar a los fieles presentes en su regreso a la Isla.
La meta de las 5.000 almas
Con un registro de casi 4.800 abonados confirmados de cara a la temporada 2026-27, el objetivo del club es claro y perfectamente asumible: alcanzar la barrera de los 5.000 con la apertura del plazo para las nuevas altas, que arrancará el próximo lunes. Se trata de cifras más que notables si se tiene en cuenta la tremenda convulsión de los últimos meses, con un doloroso descenso a la segunda categoría del baloncesto nacional tras más de tres décadas ininterrumpidas en la élite.
Una cosa está más que clara: en esta Primera FEB, contar con el aliento incondicional de la grada será capital para el Granca en una competición repleta de salidas trampa a pabellones más pequeños y hostiles. Para este nuevo curso se aspira a recuperar —pese a las grandes dimensiones del Arena— ese indomable espíritu de fortín que caracterizaba al viejo Centro Insular de Deportes, el templo que en la década de los noventa presenció en directo el último ascenso de la entidad.
Tabla de precios para los nuevos abonados
Tercer anillo (fondo): 70€ / 55€ joven
Tercer anillo (lateral): 140€ / 100€ joven
Segundo anillo (fondo): 175€ / 130€ joven
Segundo anillo (lateral): 220€ / 160€ joven
Tribuna: 350€
Primer anillo (fondo): 280€
Primer anillo (lateral): 480€
VIP palco: 900€
VIP fondo: 1.150€
VIP lateral: 1.300€
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