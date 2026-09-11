Despliegue ofensivo del CB Gran Canaria para sumar su segundo triunfo de pretemporada ante el Tizona, otro rival de su categoría (95-115)

Dos de dos ante rivales de la Primera FEB. El CB Gran Canaria ha arrancado bien su gira de pretemporada, con victorias ante los dos conjuntos de su misma categoría a los que se ha enfrentado. En esta ocasión, los amarillos se impusieron al CB Tizona por 95-115, después de una segunda parte estelar en la que anotaron 70 puntos y donde Joaquín Rodríguez firmó su mejor partido hasta el momento, con 21 puntos y seis rebotes.

Estadísticas del partido / CB Gran Canaria

Bruno Savignani volvió a hacer cambios en el quinteto inicial. Van tres amistosos y tres alineaciones distintas, muestra de que el brasileño sigue haciendo probaturas. Ante los burgaleses salieron de inicio Carlos Alocén, Marques Townes, Joaquín Rodríguez, Roberts Stumbris y Pierre Pelos.

El primer cuarto fue complicado para el conjunto claretiano, especialmente en defensa: 27 puntos encajados ante un Tizona con la anotación muy repartida, ya que hasta ocho jugadores sumaron para el cuadro burgalés. Por su parte, el Granca encontró la nota positiva en Joaquín Rodríguez, quien al término del primer período, que acabó 27-20, llevaba ocho puntos y tres rebotes.

Flan defensivo

En el segundo cuarto se apreció una leve mejoría en el conjunto insular, aunque insuficiente. El ataque fluyó mejor y se anotaron 25 puntos, mejorando el porcentaje en tiros de dos del 40% del primer período al 50%, con un 13 de 26.

Sin embargo, las preocupaciones llegaron una vez más desde el lanzamiento exterior. El 4 de 14 (28,6%) reflejaba una efectividad insuficiente y, hasta el descanso, solo Joaquín Rodríguez, con dos aciertos, había anotado más de un triple. El uruguayo mantuvo el tono y se marchó a los vestuarios como máximo anotador del partido, con 13 puntos, seguido en su equipo por Fran Guerra y Joe Cremo, ambos con cinco, este último ante su exequipo.

La defensa seguía dejando que desear, con 24 tantos encajados en el segundo cuarto y sufriendo ante el porcentaje impoluto del Tizona desde la línea de personal, con 17 aciertos de 17 intentos. Así, con un 51-45, el CB Gran Canaria se marchó al descanso por detrás y con una clara necesidad de ponerse las pilas atrás.

Segunda parte estelar

Después de un primer tiempo endeble por parte de los pupilos de Bruno Savignani, estos se entonaron en una segunda parte sobresaliente para imponerse a su rival por 95-115. El trabajo empezó a coger forma en el tercer cuarto, con un 24-32, aunque el dato demoledor y que decidió el choque fue el asalto definitivo, donde los insulares dominaron de cabo a rabo al Tizona con un parcial de 20-38.

Los claretianos sacaron a relucir todo su arsenal ofensivo, anotando 70 puntos en 20 minutos, registros atípicos en el baloncesto europeo y que recuerdan a la anomalía del Real Madrid ante el Baskonia en un amistoso disputado hace unos días, donde los blancos registraron 78 tantos en el primer tiempo.

Explosión triplista

Ese despliegue ofensivo vino acompañado de un mayor acierto desde el 6,75, con nueve triples más, destacando Marques Townes con tres y que acabó anotando 14 puntos. Joaquín Rodríguez estuvo algo más discreto en esta segunda parte, aunque acabó con 21 puntos y 22 créditos de valoración, erigiéndose como el mejor jugador del choque.

Una noticia muy positiva fue el resurgir de Luke Fischer, quien, tras una participación residual en los dos primeros compromisos veraniegos del Granca, pudo jugar 20 minutos y firmó 13 puntos, seis rebotes y un +33 sobre el parqué, el dato más alto en el más-menos del conjunto claretiano.

La vieja guardia sigue respondiendo

En el capítulo anotador, después de Joaquín Rodríguez, los cañoneros insulares fueron Carlos Alocén y Pierre Pelos, ambos con 15 tantos, demostrando que serán dos de los líderes de este nuevo Granca. Además, los amarillos dominaron el rebote, con 37 capturas por 27 del Tizona, y repartieron cuatro asistencias más (16 ante 12).

Por el momento, con el asterisco de la derrota ante La Laguna Tenerife, el CB Gran Canaria suma dos victorias en dos amistosos ante rivales de su categoría, el Fuenlabrada y el Tizona. Un comienzo que invita a ser optimistas con un conjunto insular obligado a adueñarse de la parte alta de la tabla.