Joe Cremo se reencuentra con el Tizona en el tercer amistoso del CB Gran Canaria

El CB Gran Canaria, después de un viaje en carretera que estrecha lazos entre los jugadores, visita mañana una tierra que conocen varios de sus integrantes: Burgos. Allí, en El Plantío, afrontará su tercer amistoso (17.00 horas) ante el Tizona, exequipo de Joe Cremo. El choque, en principio, no contará con un canal de televisión ni servicio de streaming donde poder seguirlo, al igual que ocurrió ante el CB Canarias en el primer duelo veraniego.

Los claretianos llegan al partido con buenas sensaciones después de imponerse al Fuenlabrada por 80-87 en el Torneo de Fiestas, con una notable actuación de Marques Townes, que anotó 17 puntos y protagonizó un despliegue físico impropio de una pretemporada. Otros jugadores que llegan en un estado de forma positivo son los integrantes de la dupla interior: Pierre Pelos y Fran Guerra, quienes, con 14 y 10 puntos, respectivamente, acompañaron de buena manera al escolta dominicano en el triunfo ante los madrileños.

Burgos es más que el San Pablo

El grueso del plantel de este Gran Canaria ha jugado en el San Pablo Burgos y la visita a la ciudad, por supuesto, es especial para ellos. Pero lo es sobre todo para un jugador en concreto, Joe Cremo. El francotirador amarillo, antes de jugar en el equipo que dirigía Bruno Savignani, estuvo en el otro club de la ciudad, el Tizona. Mañana, el ex del Coruña se reencontrará con el equipo que le abrió las puertas del baloncesto español. El estadounidense recaló en el Tizona Burgos en la 2022-23, logrando el ascenso de Segunda a Primera FEB y la permanencia en la temporada siguiente. En esos dos años dejó unos promedios más que destacables: 12,7 puntos, 2,9 rebotes y 2,8 asistencias por encuentro.

Joe Cremo trata de sortear a un defensor en su etapa como jugador del CB Tizona. / Instagram

Para este curso, los castellanoleoneses están dirigidos por Denís Pombar y han fichado como referente al alero Jalen Tate, que llega tras un año sólido en Gipuzkoa. La lista de la compra del próximo rival del Granca la conforman Sebastian Aris, Nico Rocak, Pablo Hernández, Alberto Cabrera, Ander Udriain, Aleksandre Phevadze, Chris Echui y Jonathan Cisse.

Por el momento, los burgaleses han jugado tres amistosos, con un expediente X, una derrota y una victoria. El primer partido fue ante la Cultural Leonesa, a puerta cerrada, sin marcador ni estadísticas. Sí se pudo conocer el resultado del segundo choque, que perdieron ante el Palencia por 92-96 en la Copa Castilla y León. El último partido del Tizona fue, en el mismo triangular, ante el Caja Rural Zamora, al que ganaron por 89-96.