Juan Rubio aterriza en el CB Gran Canaria dispuesto a bajarse al barro: «Me lo paso muy bien defendiendo»

Un perfil distinto preparado para dar guerra. Juan Rubio, el guerrero universal de Bruno Savignani, aterrizó este verano en el CB Gran Canaria dispuesto a poner su granito de arena y así repetir el ascenso que ya consiguió en 2023, cuando vestía la camiseta del MoraBanc Andorra. Para ello, un trotamundos de las competiciones FEB como el murciano –pasó por el filial del UCAM Murcia, el Real Murcia, el Melilla, el Valladolid y el Palencia, entre otros– está dispuesto a sumar desde el apartado defensivo en el nuevo proyecto claretiano.

«Es verdad que soy un poco el pegamento del vestuario, aunque no sé si mis compañeros pensarán lo mismo porque, a veces, soy un poco más pesado porque estoy siempre vacilando y molestando (risas). Lo que tengo claro es que me lo paso bien defendiendo, me gusta y me implico. Es lo que más me ha dado durante mi carrera en estos últimos años. En ese sentido, Savignani sabe hasta dónde me tiene que apretar y sé a la perfección cuál será mi rol: soy un tío enérgico, que puede ayudar en el rebote ofensivo y tirando a pies parados», aseguraba el alero murciano.

Diversión y grandes momentos

En cuanto al colectivo, el ex del San Pablo Burgos argumentaba que los aficionados van a poder disfrutar de un equipo «unido y sólido. Atrás no podemos negociar nada y en ataque tenemos nivel para divertirnos. Este equipo hará disfrutar a la gente; vamos a vivir grandes momentos».

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