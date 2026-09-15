El CB Gran Canaria se presenta en sociedad ante el novel Insolac Caja 87

Una presentación en sociedad con sabor a déjà vu. El CB Gran Canaria disputa mañana (19.00 horas, Televisión Canaria) su primer partido en el Arena en varios meses. Será el único test estival ante su afición y el penúltimo de la pretemporada, midiéndose a un rival inédito, pero con un aroma a clásico: el Insolac Caja 87.

El conjunto andaluz, de reciente creación (fundado en 2024), ha recogido el testigo espiritual del histórico Baloncesto Sevilla. Una entidad que, también bajo la denominación de Real Betis, fue durante décadas un habitual de la ACB y que acabó desapareciendo el verano pasado por severos problemas económicos. Este reencuentro guarda, además, un guiño especial para los insulares: en la temporada 2023-24, aquel proyecto bético estuvo comandado precisamente por el hoy técnico claretiano, Bruno Savignani, y contaba en sus filas con Joaquín Rodríguez.

Dos de dos ante rivales de 'plata'

Los pupilos del entrenador brasileño llegan en buen estado de forma a esta cita, con un balance de dos victorias en tres amistosos. La única derrota se produjo ante La Laguna Tenerife, en el primer compromiso del verano (96-84). Tras ese duelo ante el eterno rival, los claretianos se entonaron ante rivales de su misma categoría, la Primera FEB, con triunfos frente a Fuenlabrada (80-87) y Tizona (95-115). Ambos tuvieron un aspecto en común: ir de menos a más.

Los primeros tiempos le están costando a este nuevo Granca, aunque con el paso de los minutos consigue acomodarse en los partidos y desplegar su mejor versión, especialmente a nivel ofensivo. Basta con atender a los 70 puntos anotados en la segunda mitad ante el conjunto burgalés. Figuras como Marques Townes, Fran Guerra y Pierre Pelos estaban siendo algunos de los jugadores más destacados, hasta que en el último choque irrumpieron en escena Joaquín Rodríguez (22 de valoración) y Luke Fischer (21). Además, en el compromiso de mañana podrían verse minutos del recién llegado a la Isla, Jakub Urbaniak.

Pasado bético en los banquillos

En lo que respecta al rival de los insulares, el Caja 87 también se ha mostrado fino a lo largo de su preparación estival, consiguiendo el triunfo en cuatro de los cinco amistosos que ha disputado. La única derrota la cosechó ante el Unicaja en la Copa de Andalucía, un torneo en el que ganó a Granada y Córdoba. Además, sumó triunfos ante Algeciras y Portimonense en amistosos aislados.

Su entrenador es un viejo conocido de Bruno Savignani, Juani Díez. El técnico argentino fue el asistente del brasileño en el Betis de la 2023-24, una relación que marcó al entrenador del Caja 87, quien tiene al estratega claretiano como un referente y en quien fijarse por su manera de entrenar. Díez llegó a la entidad sevillana este verano después de que no apostaran por la continuidad de Adrià Alonso, el técnico que logró el ascenso. El estilo de este nuevo Insolac se caracteriza por la intensidad defensiva y un alto ritmo de correr el campo. En palabras de su entrenador, persiguen que "el rival juegue incómodo".

Un plantel polivalente

Tres jugadores destacan por encima del resto en el próximo rival del CB Gran Canaria. Sergio Cecilia, firmado el curso pasado desde Algeciras, es un alero muy completo, capaz de aportar en ambos lados de la pista, fiable desde el 6,75 y con buen manejo de balón. Uno de los fichajes estrella es Kobe Webster, procedente de Cartagena y fiel al prototipo de exterior polivalente norteamericano, pudiendo jugar desde el base hasta el tres y con un gran potencial anotador. En la pintura, la torre es Archange Bolavie, petición expresa del entrenador, con quien coincidió la temporada pasada en Palmer, donde lograron sellar la permanencia. El belga es un pívot intimidante, protector debajo del aro, que ya ha dejado más de un highlight durante el verano en el apartado taponador.

Además, en el plantel andaluz figuran dos jugadores con pasado ACB. Ramón Vila, un pívot que puede jugar también de cuatro y que cuenta con experiencia en el Granada; y el mítico Josep Franch, quien, a sus 35 años y tras pasar por clubes como Joventut, Murcia y el antiguo Sevilla, es el líder en el vestuario de este Caja 87. También forma parte del plantel sevillano Rafa García Salame, quien jugó en el filial del Granca en la 2021-22, en la extinta LEB Plata, aunque solo estuvo un curso en la disciplina insular.

Tsafack, cedido

Arthur Tsafack (al fondo), durante un entrenamiento con el CB Gran Canaria, este verano. / CB Gran Canaria

En términos de actualidad, Arthur Tsafack, canterano claretiano que jugó la temporada pasada con el Liga U y que ha hecho la pretemporada con el primer equipo aunque sin oportunidades en los amistosos, saldrá cedido en las próximas horas a un equipo de Segunda FEB en busca de minutos para demostrar su valía, ante la dura competencia que tiene en el juego interior de los mayores del Granca.