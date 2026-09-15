Mil almas alientan al nuevo CB Gran Canaria hacia el ascenso

Año nuevo e ilusiones renovadas. El CB Gran Canaria se presentó ayer en sociedad con un acto en el C. C. Alisios que congregó a casi un millar de personas que no dudaron en mostrar su apoyo al remozado proyecto claretiano, que arranca la temporada con la meta de que su paso por el infierno de la Primera FEB sea lo más corto posible. Esta cita, que ya viene siendo habitual en los inicios de campaña, fue el primer encuentro oficial de la entidad con los aficionados tras el fracaso en forma de descenso del pasado mes de mayo.

Aunque no ha sido un verano sencillo para los seguidores insulares, las ganas de poner de su parte para intentar volver a la ACB van a estar presentes. Esa circunstancia se pudo notar durante un evento en el que los pupilos de Bruno Savignani vieron la expectación que genera el nuevo plantel en la Marea Amarilla, que aprovechó la ocasión incluso para sumarse a la causa de este año al darse de alta como abonados, ya que el club puso a su disposición un stand para ello.

Ovaciones cerradas

Después de hacer desfilar a su cadena de filiales, el cómico Saúl Romero, que ejerció como maestro de ceremonias durante la tarde, comenzó a presentar, uno por uno, a los miembros de la plantilla. Las grandes ovaciones se las llevaron los cuatro últimos: Pierre Pelos, Carlos Alocén, Fran Guerra y Miqui Salvó, el nuevo capitán. De ese modo, se observó todo el cariño hacia aquellos jugadores que se han quedado en la Isla a pesar del descenso. Para la grada, esa lealtad es vital y no pasó desapercibida. A eso se sumó el arropo al pívot de Pedro Hidalgo, que se ha ganado un hueco en el corazón de los aficionados claretianos al elegir recalar en el Granca aun teniendo otras ofertas.

«Aquí tienen al nuevo equipo. No les voy a contar nada porque ya lo irán viendo. Lo que sí les puedo decir es que los jugadores que ven aquí vienen a darlo todo y que cada uno de ellos se dejará la piel para devolver este club al lugar que se merece», señalaba Salvó desde el estrado antes de agradecer a los aficionados su presencia allí. Quien resultó más escueto fue Savignani, un técnico al que no le gusta mucho hablar y que prefiere que sus argumentos queden reflejados sobre la pista. Aun así, comentaba que espera «disfrutar de este año, aunque va a ser duro. Estoy seguro de que nos vamos a divertir mucho para intentar alcanzar el objetivo todos juntos».

En las buenas y en las malas

La ilusión renovada se observó en el buen número de camisetas del Granca que había alrededor de la plaza de eventos de Alisios. Uno de esos seguidores ataviados con los colores del club isleño era Rogelio García, quien aseguraba que tenía claro que no podía fallar en estos momentos de necesidad. «Hay que estar en las buenas y en las malas; en las buenas están todos y en las malas se ve quién quiere estar de verdad. Soy abonado desde que se jugaba en Tamaraceite y he podido recuperar la ilusión. El descenso del año pasado fue duro, pero hay que seguir. Para mí, el equipo de este año está más compensado y las sensaciones que tengo son muy buenas. Tengo ganas de que esto empiece», destacaba.

Más allá iba Carlos Hernández, otro aficionado que remarcaba con seguridad que se va a conseguir el ascenso a la «ACB este año. Si no, ¿para qué estamos aquí de nuevo? Mi motivación está renovada y estoy convencido de que vamos a volver». Además, quiso aclarar que es normal que esta plantilla vaya a tener presión porque un «equipo que desciende suele tener siempre la presión de ascender, aquí y en cualquier torneo. Los carteles de favorito y equipo a batir los vamos a tener todo el año, pero considero que es algo bonito».

Confianza plena

Con un toque más analítico, Paola Suárez argumentaba que hay que esperar un poco a la hora de sacar «conclusiones. Está claro que estamos ilusionados, aunque hasta que no veamos los primeros partidos no vamos a saber el nivel real del equipo; hemos fichado a muchos jugadores nuevos y esto empieza de cero. Lo bueno es que hay jugadores que ya conocen el club, como Salvó, que me encanta, y eso nos va a ayudar. No obstante, este equipo apunta maneras».

Mientras Paola pedía un poco de paciencia, otra hincha como Ana María Barrera explicaba que, por lo visto en los primeros duelos de pretemporada, el equipo va a empezar con «buen pie. Hemos visto que los resultados han sido positivos y me parece una buena señal». Ante eso, añadía que para ella volver a engancharse tras el descenso ha sido «fácil porque la atmósfera que se genera durante los partidos en el Arena es buena y los jugadores tienen una conexión especial con la grada».

Un nuevo espíritu y un regalo

En cambio, Aarón Gil sostenía que hay que tener la cabeza algo más fría, ya que cada temporada es «nueva y hay cambios. Aunque hayamos descendido de categoría, hay que intentar recuperar todas las ilusiones y pensar que vamos a estar arriba. Al final, que se hayan cambiado los jugadores también sirve para renovar el espíritu del grupo; los nuevos traen ilusión y seguro que el ambiente es bueno en el vestuario. Si hay química y la afición alienta, estoy seguro de que vamos a ascender».

Por último, una pareja de aficionados como la formada por Toni Azcona y Yaneli Pérez acudió al acto con un bebé que, como dice su madre, se podría decir que «casi nació en el Arena, porque rompí aguas en un partido (risas)». Esa curiosa anécdota le hace pedirle al equipo que le regale a su hijo «un ascenso; sería maravilloso. Me ilusiona llevar al bebé al pabellón, a pesar de que es muy pequeño, para que se empape del ambiente del Arena». Por su parte, Toni relataba que esto es cuestión de «empezar de cero. Tenemos que empujar para poder volver a la ACB».