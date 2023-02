Catalina Cladera, es la protagonista de un encuentro celebrado en Madrid para abordar los grandes desafíos que la isla afronta con el fin de avanzar en la sostenibilidad de su turismo.

Cladera recordó que el año pasado 13 millones de turistas escogieron como destino Mallorca y, advirtiendo que no se puede «morir de éxito», puso en valor el trabajo que se está realizando para posicionar la isla como un enclave líder en turismo sostenible. Y apuntó que la sostenibilidad debe concebirse no solo desde el punto de vista medioambiental sino también económico y social. «El turismo será sostenible o no será», apostilló.

El acto organizado en Madrid por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA bajo el título Mallorca, destino cultural. Un paso más hacia la sostenibilidad turística, incluyó una conferencia a cargo de Catalina Cladera y una entrevista con periodistas de Prensa Ibérica.

Uno de sus principales argumentos giró en torno a la necesidad de superar el tradicional turismo vacacional: «hemos entendido que no todo el turismo en Mallorca debe acercarse al calor del sol y la playa». El Consell insular apuesta por un nuevo viajero que busque «experiencias de calidad, con la mente abierta, y que llene sus maletas de experiencias y recuerdos».

Desestacionalización

Cladera puso de relieve que las instituciones trabajan para avanzar en un turismo que sea sostenible. «Mallorca se esfuerza por añadir atractivos a un visitante cada vez más exigente», pero a la vez exige un modelo que permita encontrar un equilibrio entre las necesidades del visitante y las del residente para que los ciudadanos mallorquines puedan también desarrollar sus proyectos de vida en plenitud. «Lograr ese equilibrio es esencial para la pervivencia del turismo como motor económico y forma parte de nuestro trabajo desde el Consell de Mallorca», señaló.

Preguntada por Armando Huerta, director de Comunicación de Prensa Ibérica, acerca de la prioridad de desestacionalizar el turismo de Mallorca, Catalina Cladera se mostró partidaria de «regular flujos, buscar un turismo de calidad, bajar la curva del verano y prolongar la temporada». «Mallorca es atractiva todo el año», sentenció al tiempo que subrayaba que su producto no es solo vacacional sino también cultural, natural, deportivo, etc.

En la entrevista posterior a la conferencia también participó Marisa Goñi, directora de Diario de Mallorca, perteneciente a Prensa Ibérica. Goñi, conocedora de la actualidad de la isla, mencionó la moderación en la llegada de cruceros -«sus escalas son menos intensivas para que la ciudad aporte una experiencia agradable al visitante»- y la regulación del alquiler vacacional de los edificios plurifamiliares de Palma como ejemplo de medidas concretas que se han adoptado en los últimos tiempos para avanzar en sostenibilidad.

También tomó la palabra Josep Maria Palau, director de la revista Viajar, publicación de Prensa Ibérica, que destacó los pasos que, en clave medioambiental, está dando la isla para sustituir, por ejemplo, las calderas de gasóleo por sistemas que reduzcan las emisiones de dióxido de carbono. Cladera aseguró que Mallorca «quiere ser un referente de sostenibilidad medioambiental» y Baleares «pionera en medidas para frenar los peores efectos y la implantación de la energía renovable y la movilidad sostenible».

Menos turistas, más gasto

Armando Huerta mencionó un informe de PIMEM, la federación de la pequeña y mediana empresa de Mallorca, que apunta a que disminuye el número de viajeros extranjeros en la isla a la vez que crece su gasto. Preguntada sobre si esa tendencia va en la dirección de la clase de políticas que necesita Mallorca y persigue el Consell para frenar la saturación turística, Cladera ratificó que «ese es el camino». Se busca «un turismo de más calidad, con mayor valor añadido y con el que podamos reducir el número de turistas y, a la vez, seguir creciendo».

En definitiva, un turismo que huya de la afluencia masiva y sin control, con menor número de turistas, pero de mayor poder adquisitivo y mayor capacidad de gasto.

Locomotora económica

Tanto en su conferencia como en la entrevista con los periodistas de Prensa Ibérica, la presidenta del Consell de Mallorca insistió en que, después de los estragos que causó en el archipiélago la crisis de la pandemia, «Mallorca y el conjunto de las Islas Baleares son hoy locomotora económica de la recuperación en España».

Aludió a la inestabilidad que genera el conflicto armado en Ucrania, pero resaltó las perspectivas de reactivación económica que existe en Baleares: «En ninguna comunidad autónoma se ha experimentado la misma intensidad en la recuperación de los valores económicos y de empleo».

Aseguró que la estimación de crecimiento del PIB este año supera a la media tanto en España como en la zona euro y recordó las previsiones de BBVA, conocidas esta semana, apuntan para la región un aumento del crecimiento del 3,1% en 2023 y del 3,2% en 2024. «Esto es duplicar la previsión de crecimiento de la economía española», agregó.

Cladera presumió también de las cifras relativas al mercado laboral, destacando que en su tierra se han recuperado y superado los números prepandemia tanto en afiliación a la Seguridad Social como en el descenso del paro. Recordó que en enero Baleares ha sido la única comunidad española en la que descendió el número de personas apuntadas al SEPE.

A este respecto, Marisa Goñi leyó el titular de portada este miércoles de la cabecera que dirige: «Las empresas turísticas van a la ‘caza’ de trabajadores para disponer de plantilla en verano». Con ello, Goñi puso de manifiesto que en Mallorca incluso hacen falta empleados. Un mensaje que también ratificó Catalina Cladera: «estamos prácticamente en plena ocupación; la temporada pasada ya notamos falta de trabajadores en sectores como la hostelería y el transporte».

Recetas socialdemócratas

Cladera asegura que Mallorca «lidera la recuperación económica en España sin perder de vista nuestro principal objetivo de sostenibilidad, al tiempo que se ha puesto en marcha un escudo social para paliar los efectos de la inflación». Este fue uno de los principales mensajes en un discurso en el que insistió en la idea de que la transición hacia un sistema socioeconómico más respetuoso con el entorno debe servir «para generar riqueza, evitando abrir nuevas desigualdades sociales».

A este sentido, quiso marcar el contraste que, a su juicio, ha existido entre la gestión de la actual crisis económica y la que caracterizó a las administraciones durante la crisis financiera de 2010. «Hay que decirlo alto y claro: la receta socialdemócrata es más efectiva y beneficiosa para el interés general que la ultraliberal y austericida de la derecha».

Cladera destacó la reciente aprobación de la Ley Turística de Baleares, que pone el foco en ejes como la sostenibilidad social y económica, la sostenibilidad medioambiental, la sostenibilidad territorial y la modernización y simplificación administrativa.

Arte y cultura

Catalina Cladera, que viajó a Madrid para arropar a los artistas y galeristas mallorquines presentes en la feria Arco, destacó en sus intervenciones la valiosa aportación de la isla al mundo del arte y la cultura.

Orgullosa de las cuatro galerías que exponen este año en Madrid (Baró, Kewening, L21 y Pelaires), señaló que «el patrimonio cultural de la isla, su historia, sus fiestas ancestrales y más recientes y la identidad propia de Mallorca constituyen hoy un nuevo y emocionante atractivo que pretendemos acercar a las nuevas miradas».

Cladera subrayó el enorme activo que representa el turismo cultural en la isla tras recordar Armando Huerta, en una de sus preguntas, que Mallorca es una tierra histórica, situada en un cruce de caminos en el Mediterráneo y heredera de sedimentos culturales de muy diferentes pueblos.

La presidenta del Consell recordó que la Sierra de Tramuntana es paisaje cultural patrimonio de la Unesco y ha inspirado durante siglos a poetas, músicos y pintores. Recordó a los asistentes al encuentro, que pudo seguirse además vía streaming a través de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, que «Mallorca es un paraíso que enamoró a Joan Miró». Y tuvo palabras de reconocimiento para figuras como Miquel Barceló o Agustí Villaronga. «Somos un destino cultural de pirmer orden que trabaja por avanzar en sostenibilidad», concluyó.