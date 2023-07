El del vino es uno de los sectores estratégicos de la economía española, que se ha consolidado como el segundo mayor mercado exportador de vino en el mundo. Su relevancia traspasa la esfera de lo económico y conecta con la gastronomía, la cultura y la tradición. La industria vitivinícola se encuentra inmersa en un profundo proceso de transformación, adaptación y modernización, y afronta importantes retos que un grupo de expertos analizó en el encuentro 'Realidad y futuro del Vino. Estrategia y Digitalización', organizado en Madrid por Prensa Ibérica y El Periódico de España, y patrocinado por Checkpoint Systems y Arsys, con la colaboración de la Federación Española del Vino y Casa Gourmet.

José Peñín, fundador y actual presidente de honor de Guía Peñín, introdujo la primera mesa redonda, 'La hoja de ruta del sector vitivinícola español', apuntando que el sector del vino ha experimentado una mejoría reseñable. "A día de hoy la realidad que vive la industria es buena y el objetivo principal es lograr que la estadística del valor se imponga a la del volumen", incidió Peñín.

Internacionalización

María Naranjo, directora de la Industria Alimentaria de ICEX España Exportación e Inversiones, mostró su acuerdo con esta visión y resaltó que "la estrategia del vino español tiene que ser claramente la internacionalización". Naranjo aseguró que "es vital saber hacer marca país e ir todos a una", e instó a todos los actores a trabajar conjuntamente para construir esta realidad. José Luis Benítez, director general de la Federación Española del Vino, destacó, por su parte, que el problema del vino español es "un problema de imagen". Aunque reconoció que en los últimos años se ha avanzado mucho para promover y valorizar estos productos nacionales, apuntó que "ha faltado una ambición de marca país". "El vino no es un producto de primera necesidad; lo que produce la atracción a algo que no se necesita es la marca", explicó Benítez.

Rafael del Rey, director general del Observatorio Español del Vino, puso de relieve la importancia de los mercados internacionales y aseguró que la expansión de las bodegas a otros países es ya una realidad: "llevamos más de diez años en los que exportamos más de lo que consumimos y la tendencia va a más". Insistió en que es esencial "conocer siempre y cada vez mejor en los mercados internacionales a los consumidores porque se acercan al vino de una forma diferente a nosotros". En este sentido, subrayó la generación de valor como uno de los retos a los que se enfrenta la industria a día de hoy. "Queremos vender muchos litros de vino a buen precio", agregó.

Otro de los puntos clave que Rafael del Rey destacó durante su intervención fue la innovación del producto. El representante del Observatorio del Vino insistió en la necesidad de "entender que hay nuevos tipos de consumidores, saber cómo están funcionando los vinos y cuáles pueden ser más agradables de beber para los nuevos consumidores" y, en este punto, habló sobre la comercialización de la industria vitivinícola como otro de los desafíos presentes del sector.

José Luis Benítez expuso que la transformación de los vinos tradicionales ya se está llevando a cabo a nivel estatal y que, en su opinión, no es una cuestión de calidad sino que España no sabe vender. "Tenemos la costumbre de vender barato y no valorizar el producto que tenemos", recalcó. La división que existe entre la gastronomía y el sector del vino es otro de los puntos que preocupa al directivo de la Federación Española del Vino, que lamentó que estos sectores no cuenten con una estrategia conjunta como la que existe, por ejemplo, en Italia.

María Naranjo sostuvo que "aprender a vender y a tener empatía con el que va a comprar es un arte" que los italianos ya han aprendido. Siendo España el primer productor de vinos ecológicos, Naranjo se mostró sorprendida ante la actitud que, a su juicio, tiene nuestro país de "no aprovechar la diversidad ni poner en valor este tipo de productos". Rafael del Rey concluyó que "entender a qué tipo de mercado se dirigen las empresas y qué es lo que quieren es fundamental para seguir avanzando en este sector".

Transformación digital

'Perspectivas y retos en la transformación y digitalización del vino y espirituosos' fue el nombre de la segunda mesa redonda del encuentro. Emanuele Soncin, Business Unit Director de Checkpoint Systems España, puso de manifiesto la necesidad de incorporar las nuevas tecnologías al sector vitivinícola y el gran potencial que tiene la trazabilidad de los productos. "Hablamos de digitalizar y dar una identidad única a cada producto para saber en cada momento el recorrido que ha hecho. Esta información es importante para conocer dónde llegamos, cómo trabajamos y cómo es la trazabilidad de nuestros productos", argumentó.

El directivo de Checkpoint Systems señaló que gracias a la información detallada que proporciona a nivel unitario cada botella se pueden seguir todo los movimientos dentro del proceso productivo, desde el almacenaje y envíos hasta llegar a los canales de distribución para obtener visibilidad y detectar casos de mercados paralelos. Alejandro Vázquez, director de Desarrollo de Negocio de Soluciones para Empresas en Arsys, aseguró que dar pasos hacia "un proceso digital requiere de un cambio de mentalidad" y explicó que su concepción de la digitalización "tiene más que ver con una democratización de procesos que con dejar de ser algo a lo que sólo el que paga puede acceder".Vázquez abogó también por la sensibilidad y la homogeneización en los procesos.

Rubén Arce, director de Transformación Digital y TIC de Bodegas Familiares Matarromera, declaró que "el del vino es un sector tradicional" y que la estrategia hacia la que se está dirigiendo la industria, siguiendo las demandas de su público, tiene en cuenta "la innovación, la sostenibilidad y la transformación digital". Arce aclaró que esta revolución no atañe "únicamente a la tecnología sino también a los distintos cambios en el modelo de negocio y en los procesos, pero siempre poniendo a las personas en el centro".

Marina García, Marketing Manager de González Byass, puntualizó que "ahora mismo la digitalización es obligatoria" y que es "absurdo negarse a su adaptación". Por otra parte, aclaró que la información es poder y que "si las empresas cuentan con estos datos, van a poder actuar de manera diferente". Ignacio Andrés, director del Área de Desarrollo de Negocio de Bodegas Emilio Moro, insistió en que hay que "trabajar de una manera más inteligente para optimizar los recursos porque son limitados". "Es una realidad", enfatizó. El directivo de Bodegas Emilio Moro advirtió también sobre la necesidad de pensar en el consumidor y en lo que este busca.

Para hacer frente a cuestiones que tienen una relación directa con los efectos del cambio climático, como la sequía, que ya afecta a los cultivos a nivel mundial, la inteligencia artificial (IA) se presenta como una alternativa para la industria vitivinícola. Con esta tecnología, el sector del vino será capaz de optimizar sus procesos y gestionar de la mejor manera posible el agua que utiliza para regar sus cultivos y anticiparse así a posibles cambios meteorológicos. "La optimización del agua es fundamental y el control del suelo es un bien muy necesario", subrayó Rubén Arce.

El representante de Bodegas Familiares Matarromera insistió en que España debe alinearse con la política europea, "sobre todo en los proyectos que se están haciendo a nivel Europa, como el pacto verde", y ver cómo se pueden introducir estos planes en la cadena de valor del sector del vino.

Comercio electrónico

Por otro lado, Marina García destacó la trascendencia del mercado online, que vive un gran impulso a raíz de la pandemia. Señaló que este tipo de comercio digital debe ser tratado "como un canal más" y recordó que la industria no puede olvidarse de los distribuidores o la alimentación. "La transformación digital ha venido para quedarse", indicó Marina García, que aseguró que "no va a eliminar ninguno de los otros canales". "Al final el humano siempre está detrás", remarcó.

Alejandro Vázquez coincidió en señalar el cambio de paradigma que supuso el paso hacia el comercio electrónico. Esta transformación -explicó el directivo de Arsys- fue el detonante de que "todas las bodegas pudieran no sólo salir y comercializar su producto sino darse a conocer". Las reseñas y puntuaciones de los usuarios en internet permite a los clientes poder conocer las valoraciones del producto antes de comprarlo. "Tiene que ver con cómo se va generando la información y cómo se va creando esa accesibilidad a través de una página web que cada día va mejorando", añadió.

Ignacio Andrés detalló, por otra parte, que se está llevando a cabo una importante mejora para profesionalizar la comercialización a través, precisamente, de la digitalización. "Estamos trabajando de manera muy cercana con las universidades españolas", afirmó. Emanuele Soncin comentó que el apoyo de las nuevas tecnologías va a permitir recolectar datos que proporcionarán información útil acerca del producto tanto a los consumidores como a los fabricantes. "Se trata de crear información y tener acceso fácil a ella para poder luego transferirla y añadirla a nivel de seguimiento de la trazabilidad de la botella", concluyó.