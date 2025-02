La segunda edición de 'Circularity Day' de Ecoembes inspira en circularidad de la mano de figuras referentes

“Las cosas podían haber sucedido de cualquier otra manera y, sin embargo, sucedieron así”. Así empieza "El camino", la obra cumbre de Miguel Delibes y, recordando a este autor y su unión con la naturaleza a través de su hija Elisa Delibes, lo ha hecho la segunda edición de “Circularity Day”, un evento creado por Ecoembes para poner en el centro la circularidad.

'Circularity Day', que nació el año pasado como parte del propósito de la organización de alcanzar un futuro sin residuos, ha reunido a referentes internacionales de distintos sectores que, con sus proyectos, inspiran para llevar la circularidad a todos los ámbitos. “Para nosotros, “Circularity Day” es mucho más que un evento. Es una muestra de nuestra determinación por acercar ideas, proyectos y personas que inspiran y permiten que el mundo siga girando”, ha declarado Rosa Trigo, consejera delegada de Ecoembes, para quien "la transformación circular no se logrará desde el individualismo, con visiones aisladas, sino desde la colaboración”.

Durante su ponencia, Trigo ha querido destacar que “hemos ido incorporando conductas circulares en nuestro día a día. Por ejemplo, el año pasado llegamos al millón de toneladas de envases recogidas en los contenedores amarillos. Es una cifra muy importante que pone de manifiesto el esfuerzo de la sociedad por hacer más circulares sus envases. Pero, al igual que con los envases, también debemos poner en práctica acciones desde todos los ámbitos para alcanzar una circularidad plena, y más aun teniendo en cuenta que, en España, la tasa de circularidad es de solo un 8,5%. En definitiva, asumir el concepto de la reducción, de que menos, es más”.

Después de la intervención de la CEO de Ecoembes, Raquel Martos, la conductora del evento, daba paso a Alberto Águeda, director de vigilancia y gestión de tráfico espacial de GMV, quien ha abordado el desafío de la basura espacial: “hay 13.000 toneladas de materiales creadas por el ser humano orbitando por la Tierra”. Águeda comentaba que “Cuando un satélite entra en la atmósfera, algunas partículas de aluminio quedan en las capas superiores, por lo que buscamos crear satélites con materiales que se biodegraden más fácilmente”. Sin embargo, también ha adelantado que “en la próxima década se construirán grúas capaces de agarrarse en órbita, eliminando basura espacial”.

Tras Alberto Águeda, Berta Julià recogía el testigo para hablar a los asistentes de Alted Materials, la empresa que fundó en 2022 y que incorpora al mundo de la arquitectura y la construcción materiales innovadores creados a partir de residuos, como el cartón del contenedor azul, y sin componentes tóxicos. Según Julià, Alted nace para “estandarizar la sostenibilidad, para hacerla más accesible para el arquitecto, el constructor y sus clientes”. También, Berta Julià ha querido destacar que “en la transición hacia la economía circular, si no lo hacemos en red, no lo conseguiremos”.

Para cerrar el acto, Ángel León, conocido como el chef del mar, explicaba su concepto de “mirar la naturaleza con hambre”, que le ha llevado a ganar 3 estrellas Michelin. Para él, el mar es y será una fuente de alimentación en el planeta del futuro y, en este sentido, ha hablado de la zostera marina, su hallazgo más reciente y que califica como “trigo del mar”. Además, durante su ponencia, el chef ha mostrado ejemplos de cómo realiza alta cocina a partir de los desechos de los pescados: “nos dimos cuenta de que generábamos 17.000 toneladas de desechos marinos no comestibles al año y que podíamos aprovechar. Con los ojos de los peces, por ejemplo, empezamos a hacer lo que llamamos ‘palomitas del mar’”. El chef dejaba claro su compromiso y el de su equipo con el mar y el aprovechamiento de todo aquello que no suele ser considerado comida: “la naturaleza es imperfecta, no todo puede ser bonito y grande: nosotros intentamos coger lo feo de la naturaleza y convertirlo en otras cosas”. Para finalizar, el chef invitó a todos los ponentes a subir al escenario y hacer un brindis bioluminiscente con cangrejo liofilizado marino.

A lo largo de todo el acto, los cerca de 200 asistentes y los conectados vía streaming pudieron disfrutar de los sonidos de la naturaleza de Carlos de Hita, quien ha querido llevar al evento un calendario sonoro otoñal para transmitir que “el paisaje use puede conocer a través del oído y no solo de la vista”

De esta forma, el evento se ha convertido en un espacio en el que compartir, escuchar e inspirar a la sociedad en su conjunto e invitarles a ser parte activa en el cambio de un modelo social y económico lineal -basado en el usar y tirar- a uno circular, en el que los residuos se convierten en recursos.

La economía circular, presente en todo el evento

No solo las ponencias han mostrado la importancia de la circularidad, sino que este concepto ha estado presente a lo largo de todo el evento. Celebrado en el espacio Green Patio de Madrid, “Circularity Day” ha brindado una experiencia inmersiva a los asistentes, recreando un bosque otoñal circular hecho a partir de vegetación real que se trasplantará tras el evento. Además, parte de ella, se ha entregado a los asistentes en pequeños ramilletes junto a un QR con la pieza de Carlos de Hita, para que puedan disfrutar del sonido del bosque.

Una de las grandes innovaciones de este evento es que los azafatos han vestido ropa de segunda mano con el objetivo de demostrar que todo, también la ropa, puede tener una segunda vida.

Además, a través de una empresa externa, Ecoembes compensará las emisiones de CO 2 generadas por el evento.