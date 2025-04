El actor Óscar Casas se une a Stay by Kronos como embajador de marca

STAY by Kronos, la plataforma de build to rent (BTR) de Nuveen Real Estate y Kronos Real Estate Group, ha anunciado la incorporación de Óscar Casas como embajador de la marca. STAY by Kronos continúa en su apuesta por este modelo de alquiler que incluye todos los servicios necesarios para garantizar la máxima calidad de vida, y que combina diseño, bienestar, versatilidad, innovación, vida en comunidad y cuidado por los detalles, valores que encarna a la perfección el joven actor.

"Estamos convencidos de que el modelo Build to Rent es una solución clave para el acceso a la vivienda en España, combinando calidad, diseño y servicios para ofrecer una experiencia diferencial a los inquilinos. La elección de Óscar Casas como embajador responde a su capacidad para conectar con una generación que busca algo más que un simple alquiler: un hogar sostenible, con identidad y sentimiento de comunidad", señala Carlos Rodríguez-Bailón, director general de STAY by Kronos.

Con una sólida trayectoria desde su infancia, Óscar Casas (Barcelona, 1998) ha participado en producciones de éxito como “El Orfanato”, "Instinto", "Siempre Bruja" y "Jaguar", destacando por su versatilidad y carisma. Además, como puede verse por su una gran presencia en redes sociales, se ha convertido en un referente para las nuevas generaciones, encajando perfectamente con los valores de STAY by Kronos.

"La primera vez que visité STAY, me pareció increíble. Automáticamente me imaginé viviendo allí y haciendo mi vida en el edificio: yendo a entrenar al gimnasio con mis hermanos, usando el coworking para trabajar o reunirme, la piscina con mis amigos… y todo sin salir de casa, pero sin estar aislado. Además, me impactó el sentimiento de comunidad que había entre los vecinos y esa idea de “familia” que para mí es tan importante. Por eso no lo dudé, porque me siento muy identificado con su modelo, y creo que reúne valores que mi generación y las que vienen valoran muchísimo” afirma Óscar Casas.

El actor ha compartido con sus seguidores a través de sus redes sociales que se une a la comunidad de la marca con un video disfrutando de la experiencia STAY al más puro estilo ‘Casas-Stay’.

STAY by Kronos, que desarrolla un modelo Build to Rent centrado en el bienestar de los inquilinos, tiene en operación, con un gran éxito de comercialización, activos en Tarragona, Córdoba, Pamplona y Torrejón de Ardoz (Madrid), a los que se sumarán próximamente tres más, en Madrid (Cuatro Vientos, Los Berrocales, y Alcalá de Henares) y Barcelona (Sant Pere de Ribes), con los que superarán las 2.500 viviendas.

Un modelo de negocio referente

STAY by Kronos tiene el compromiso de elevar la experiencia de los inquilinos y poner a su disposición zonas comunes y servicios de alta calidad destinados a garantizar su bienestar. Entre ellos destacan: lobby, zona de relax, Smart lockers, sala de bicicletas, piscinas con zona chill out, Spa, gimnasio de última generación, espacios de coworking, dining boutiques, pista de pádel, pet spa e incluso rooftop.

Además, todas las viviendas están equipadas con la última tecnología en domótica y Wi-Fi, permitiendo a los inquilinos controlar todos sus servicios cómodamente mediante una aplicación móvil. Asimismo, cuentan con el apoyo de la figura del Tenant Care, un profesional de STAY by Kronos especializado, que les atiende personalmente.

El arte, elemento clave en la filosofía de la compañía, está presente en cada uno de los residenciales de STAY by Kronos con obras de artistas locales de gran nivel, reforzando el papel de la cultura en la convivencia y acercando el arte al día a día de los inquilinos.

Siguiendo su compromiso con la sostenibilidad y el bienestar, todos los proyectos de STAY cuentan con el nivel "Muy Bueno" del certificado BREEAM y con el sello Fitwel, garantizando altos estándares en eficiencia energética y calidad de vida para los inquilinos.