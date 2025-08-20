El Instituto Coordenadas selecciona 20 directivos españoles que "triunfan a escala global" en grandes corporaciones

El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada dio a conocer este miércoles un informe especial sobre 'Talento español en el liderazgo global empresarial' que elabora un ránking con los 20 directivos españoles que "triunfan a escala global y marcan el rumbo de grandes corporaciones internacionales".

Según destacó en un comunicado, España se ha consolidado como una "auténtica cantera de líderes empresariales con impacto global" porque cada vez son más las compañías que confían en talento directivo español para pilotar sus negocios en los cinco continentes.

Señaló que, en una era donde la competencia es feroz y la transformación constante, los principales grupos multinacionales buscan directivos capaces de combinar visión estratégica, gestión multicultural y resultados sostenibles.

El anuncio más reciente que respalda esta tesis es el de Juvencio Maetzu, nuevo CEO y presidente mundial de Ingka Group | Ikea, que se convierte en el primer no sueco en el cargo. Juvencio comenzó su trayectoria en IKEA a principios de la década del 2000 como director de tiendas en España y en los últimos 25 años ha ejercido diversas funciones dentro de la multinacional sueca.

No se trata solo de grandes ejecutivos en filiales extranjeras, sino de líderes al más alto nivel, como CEO globales, presidentes, número dos de compañías o responsables de transformación. Todos ellos cuentan con influencia directa sobre la hoja de ruta y el futuro de algunas de las corporaciones más poderosas del mundo.

“Estos perfiles destacan por su preparación, su trayectoria internacional y su capacidad para inspirar organizaciones complejas en entornos de alta exigencia. Representan lo mejor del liderazgo español que se proyecta fuera de nuestras fronteras: formación, rigor, visión, innovación y capacidad de ejecución”, señaló el responsable del Instituto Coordenadas, Jesús Sánchez Lambás.

Este mapa de liderazgo global cuenta con presencia española en los centros neurálgicos de decisión de compañías clave como Meta, Johnson & Johnson, Ikea, Merck, Nestlé, IKEA, HP, Google, Four Seasons, Geopost/DPD, Standard Chartered, Decathlon y Sciences Po.

Sectores como la tecnología, la farmacia, el gran consumo, la banca internacional, el retail, la logística, la hostelería de lujo o la educación de élite confían hoy en gestores españoles para diseñar su estrategia y ejecutar su transformación.

TOP 20

Por orden alfabético, el listado de los 20 mejores directivos españoles arranca con Javier Boix, director global de Comunicación Corporativa de Novartis, que cuenta con "una reconocida trayectoria en comunicación internacional, gestiona la estrategia de marca y reputación de la farmacéutica suiza a nivel global".

Después aparece David Carmona, director general de Inteligencia Artificial e Innovación de Microsoft, un ingeniero con "amplia trayectoria en consultoría y tecnología", que lidera el desarrollo global de soluciones de IA aplicadas a diferentes industrias.

También está Victor Clavell, Chief Executive Officer de Urban Resort Concepts (URC). Se trata de un especialista en gestión hotelera internacional, con más de 25 años en Asia al frente de cadenas como Ritz-Carlton y Marriott, quien impulsa ahora el crecimiento de URC en mercados estratégicos.

Hay cuatro mujeres en el ránking y una de ellas es Fuencisla Clemares. La vicepresidenta de Google Iberia destaca como "promotora de la digitalización y la diversidad" en Google, además de una "reconocida líder tech europea".

El CEO y Chairman mundial de Johnson & Johnson, Joaquín Duato, destaca como primer español en liderar esta farmacéutica. Con más de 30 años en la empresa, está considerado un directivo "clave" en su transformación global.

El CEO del Grupo Bupa, Iñaki Ereño, está incluido tras su gestión como consejero delegado de Sanitas. Ahora, dirige desde Londres una de las mayores aseguradoras y grupos de salud privados del mundo, con operaciones en más de 20 países.

No falta el CEO de IAG, Luis Gallego, primer español en liderar uno de los mayores grupos aéreos del mundo y que ha pilotado la recuperación de la empresa tras la pandemia y la integración de aerolíneas como Iberia, British Airways y Aer Lingus.

Belén Garijo es otra de las mujeres como Chair of the Executive Board y CEO de Merck Group, especialista en biomedicina y liderazgo transformador. En su caso, destaca especialmente haber sido la primera mujer en liderar la histórica farmacéutica alemana.

La exministra Arancha González Laya también está seleccionada por su labor de decana de la Sciences Po de Francia, tras haber dirigido en España el Ministerio de Asuntos Exteriores y de haber trabajado como directora en la ONU/OMC.

Entre los directivos sobresale Pablo Isla, expresidente de Inditex y que a partir de 2026 asumirá la responsabilidad como Chairman de Nestlé en Suiza, la mayor compañía alimentaria del planeta.

El ránking incluye a Ramón Laguarta, presidente y CEO de PepsiCo. Este valenciano, al frente de la multinacional de alimentación y bebidas desde 2018, es el primer europeo en ocupar este cargo y transformando su agenda de sostenibilidad global.

Del CEO de Decathlon, Javier López Segovia, se resalta que ha sido capaz de liderar la innovación global de la compañía desde hace más de 15 años. Y también aparece Enrique Lores, presidente y CEO mundial de HP. Este directivo madrileño cuenta con más de 30 años en la empresa y desde 2019 lidera su transición tecnológica y ecológica.

El ya mencionado Juvencio Maetzu, que en noviembre asumirá los cargos de CEO y presidente mundial de Ingka Group | IKEA, es reconocido por su "gran liderazgo y mentalidad emprendedora", así como por hacer rentable la ética empresarial en la empresa.

Sobre José Luis Martínez Larramendi, director de Expansión en Primark, se dice que lleva más de 15 años de experiencia en la compañía tras dirigir Primark en Iberia, EE.UU. y Europa Central y del Este. Desde agosto de 2023 lidera la apertura de nuevos mercados internacionales.

El vicepresidente ejecutivo para Europa de Geopost, Alberto Navarro, está incluido por dirigir la expansión internacional del grupo La Poste, líder en logística sostenible.

El COO global de Meta, Javier Oliván, destaca como 'número dos' de Zuckerberg. En la gran tecnológica estadounidense, es el responsable de las operaciones de Facebook, WhatsApp e Instagram en todo el mundo.

Cristina Pitarch es la cuarta mujer dentro del Top 20 como General Manager de Google Cloud Security. Es la máxima responsable de ciberseguridad en Google Cloud para los mercados de Europa, Oriente Medio y África. Su formación inicial fue Derecho, pero tras un periodo profesional en EE.UU. viró su especialización hacia el ámbito de la seguridad y tecnología.

No falta en el listado Alejandro Reynal, CEO Mundial de Four Seasons Hotels and Resorts. Después de trabajar en Apple Leisure Group y Telefónica, desde 2022 lidera esta cadena de lujo a nivel global.

Por último, se incluye a José Viñals, Chairman de Standard Chartered Bank en Reino Unido. Tras pasar por el Fondo Monetario Internacional y el Banco de España, actualmente lidera el banco con mayor presencia en Asia y África. Según el Instituto Coordenadas, es un ejemplo de "talento y liderazgo made in spain para aunar rentabilidad, ética y viabilidad".