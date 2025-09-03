Futbolistas del FC Barcelona, Atlético de Madrid, Gimnàstic de Tarragona y Sevilla FC juegan juntos en la campaña publicitaria que lanza ahora Moeve. En el ‘spot’, los cuatro futbolistas de LALIGA EA SPORTS, Liga F Moeve, LALIGA GENUINE Moeve y LALIGA FC FUTURES salen del terreno de juego para promover la transición energética mediante el deporte, la diversidad y el espíritu de superación.

Pedro González, -Pedri-, del FC Barcelona; Andrea Medina, del Atlético de Madrid; Celia Martínez, del Gimnàstic de Tarragona; y David Rosa, del Sevilla FC, son los cuatro futbolistas de LALIGA EA SPORTS, Liga F Moeve, LALIGA GENUINE Moeve y LALIGA FC FUTURES, respectivamente, que protagonizan la campaña publicitaria que lanza Moeve. La campaña multimedia, promovida por la energética, estará presente en todos los soportes durante los meses de septiembre y octubre, partiendo de la idea creativa de la agencia Publicis España y la realización dirigida por Sega, de la productora Lee films.

Utilizando un globo terráqueo como metáfora del terreno donde todos jugamos, los cuatro jugadores de la liga masculina, la femenina, la de personas con discapacidad intelectual y la de jóvenes promesas juegan de forma armónica con este particular balón al ritmo del Canon de Pachelbel, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Bratislava para este ‘spot’, bajo la supervisión del músico y productor José Battaglio.

Elena Cabrero, directora de Marca y CMO de Moeve, ha destacado: “Seguimos construyendo la notoriedad de nuestra marca con esta nueva campaña, en la que hemos querido alejarnos de los habituales códigos de comunicación de los patrocinios deportivos para recordar que el futuro es mejor si jugamos todos, respetando siempre nuestro planeta y la diversidad, que son claves del posicionamiento de nuestra nueva marca".

Esta campaña se enmarca en el patrocinio de las competiciones profesionales de fútbol LALIGA EA SPORTS, Liga F Moeve, LALIGA HYPERMOTION, LALIGA GENUINE Moeve y LALIGA FC FUTURES, gracias al acuerdo global alcanzado el pasado mes de mayo entre Moeve, LALIGA y Liga F. Una alianza que responde al objetivo de la energética de trasladar su propósito corporativo, basado en la transformación de la energía y la movilidad para construir juntos un futuro mejor. Para Moeve, la consecución de este futuro pasa por impulsar la colaboración, la diversidad y la integración de todos los colectivos con una clara vocación de impacto social. La energética, con más de 11 millones de clientes y presencia en 20 países, está transformando su modelo de negocio para conseguir que en 2030 más del 50% de su EBITDA provenga de actividades sostenibles, como el hidrógeno verde, los biocombustibles de segunda generación o el despliegue de una de las mayores redes de recarga eléctrica ultrarrápida en España y Portugal.