Incapol: 60 años mejorando el descanso de los canarios

Desde 1965, INCAPOL ha estado presente en la vida de los canarios, ofreciendo sistemas de descanso de alta calidad tanto para el hogar como para el sector hotelero. Con sede en el Polígono Industrial Cruz de la Gallina en Jinámar, la empresa ha sabido resistir desafíos históricos, incluyendo dos incendios devastadores, y salir fortalecida gracias a la innovación y la constancia.

Durante seis décadas, INCAPOL se ha convertido en un referente local en la fabricación de colchones, somieres y sistemas de descanso, combinando materiales de vanguardia con técnicas de producción adaptadas a las necesidades de cada cliente. La marca ha logrado mantener su esencia canaria mientras compite con grandes firmas nacionales e internacionales, estando presente en empresas de renombre como El Corte Inglés y Leroy Merlin, además de colaborar con los principales distribuidores de muebles y decoración de las islas.

Lo más importante para INCAPOL no son solo los negocios, sino el impacto en la vida de los canarios. “La mayoría de la gente en Canarias ha crecido con nuestra marca. Nos enorgullece ser parte de su día a día y de los sueños de tantas familias”, asegura su equipo. Su filosofía refleja la resiliencia de los canarios, que han sabido superar adversidades y resurgir más fuertes y decididos, manteniendo vivo el espíritu industrial propio de la isla.

El mensaje de INCAPOL es claro: el apoyo del cliente local es fundamental para mantener una industria que no dependa únicamente del turismo. Cada colchón, cada somier y cada sistema de descanso producido en sus instalaciones representa compromiso, calidad y cercanía con quienes buscan un descanso saludable y duradero.

Cada colchón Incapol que se fabrica para proporcionar descanso en un hogar canario supone un músculo más en el desarrollo de un archipiélago fuerte que se ha de preparar para no depender del exterior, circunstancia que lamentablemente pudimos experimentar durante la pandemia del Covid19. Además, fortalecer la fabricación canaria fomenta la creación de puestos de trabajo especializados que culminan en auténticas profesiones sólidas.

Con una trayectoria marcada por la innovación, la excelencia y la cercanía, INCAPOL sigue trabajando para que los canarios tengan acceso a productos de descanso que combinan tradición, diseño y confort, reforzando así la identidad de la industria local y la confianza de quienes valoran lo hecho en Canarias.

