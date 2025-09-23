Albi, Restauración y Bienestar reconocida en los Premios Cocemfe 2025 por su compromiso con la inclusión.

La gala de entrega de los Premios Cocemfe 2025, celebrada en el marco del 35 aniversario de la entidad, se convirtió en un emotivo homenaje a la inclusión y a quienes trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

El acto, conducido por María García, rindió tributo póstumo a Félix García, miembro de la junta directiva de la federación, y reconoció a entidades y particulares que llevan la inclusión en su ADN. Entre ellos, Albi, Restauración y Bienestar, que recibió el galardón a la Entidad Colaboradora por su apoyo desde los inicios del Centro Infanta Leonor, ofreciendo un servicio de cocina y comedor que va más allá de la alimentación: un espacio de cuidado, cercanía y compromiso humano.

El premio se suma a otros reconocimientos de la noche, como el otorgado a Metasport CLM por el fomento del deporte inclusivo, al Ayuntamiento de Alpera por su labor en accesibilidad, y a Emilio Ballesteros en la categoría de voluntariado.

Durante la gala, el presidente de Cocemfe Albacete, Marcelino Escobar, agradeció el apoyo de las autoridades, asociaciones y profesionales que acompañan a la federación en su labor diaria, recordando que el camino hacia la inclusión está lleno de retos, pero también de avances fruto de la constancia y el compromiso.

María Muñoz, Sub Directora de Operaciones de Albi y María Isabel Mínguez e Isabel Martínez del equipo de comedor de Albi centro Infanta Leonor en Albacete

Para Albi, este premio supone un reconocimiento especial a las alianzas corporativas con Cocemfe y al trabajo de todo el equipo que, día tras día, convierte el comedor en un lugar de inclusión real, con una mirada sensible hacia las personas con discapacidad de alto grado.

En palabras de María Muñoz, subdirectora de operaciones de Albi:

“Este premio nos llena de orgullo porque refleja lo que somos: un equipo comprometido con las personas. En el comedor del Centro Infanta Leonor no solo servimos menús, servimos confianza, acompañamiento y dignidad, a las personas con un grado alto de discapacidad. Quiero agradecer a cada trabajador y trabajadora de Albi que hace posible que la restauración sea un puente hacia la inclusión. Este reconocimiento es suyo.”

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, junto a representantes de la Diputación y de la Junta de Comunidades, clausuraron el acto destacando la importancia del trabajo de Cocemfe y de todas las entidades colaboradoras. En palabras del director general de Discapacidad, Francisco José Armenta, el Gobierno regional destina este año 1,6 millones de euros al mantenimiento del Centro Infanta Leonor, reafirmando que “la hoja de ruta es clara: apoyar al tercer sector, imprescindible para avanzar en inclusión, igualdad de oportunidades y derechos”.

Con este galardón, Albi refuerza su misión: seguir construyendo espacios de bienestar y alianzas que nutren y transforman.

ALBI; RESTAURACIÓN CON ALMA INCLUSIVA.

Para más información, visite https://albi.es/