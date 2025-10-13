Auren incorpora a Jorge Doval como nuevo socio para liderar reestructuraciones financieras en la división de Corporate

Auren, firma española líder en prestación de servicios profesionales a nivel global de auditoría, asesoramiento legal, consultoría y corporate, ha incorporado a Jorge Doval como nuevo socio de Auren Corporate reforzando su área de reestructuraciones y asesoramiento preconcursal.

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad San Pablo CEU, con Máster en Auditoría por el IES-CEU y Máster en Administración Concursal por la UNED, Jorge Doval es un profesional con más de 16 años de experiencia en el asesoramiento en procesos de financiación, refinanciación, transformación y reestructuración de compañías.

Doval se incorpora a la división de Corporate de Auren procedente de EY, firma a la que se unió como socio en enero de 2021 dentro del departamento de Restructuring Strategy & Turnaround, donde lideró la especialidad de Insolvency financiero el último año. Anteriormente, desarrolló su carrera durante doce años en el área de Restructuraciones de KPMG, tras haberse incorporado dos años antes al departamento de Transaction Services. Jorge inició su trayectoria profesional en el sector de servicios profesionales en 2003 en EY, en el área de Auditoría.

Con su incorporación, Auren refuerza su equipo especializado en reestructuraciones empresariales a través de Auren Reestructuraciones 360º, ampliando su capacidad para acompañar a empresas y entidades financieras en situaciones complejas. Esta práctica multidisciplinar combina expertos con experiencia legal, financiera, estratégica y forense, ofreciendo soluciones integrales en todas las fases del proceso, desde la prevención y planificación hasta la ejecución y consolidación de nuevas estructuras de deuda.

Mario Alonso, presidente de Auren, ha destacado: “Estamos encantados de dar la bienvenida a Jorge. Su incorporación es un fichaje en línea con el crecimiento imparable de la firma, que refuerza nuestra apuesta por sumar el mejor talento y seguir ofreciendo un servicio de máximo valor a las empresas”.

“Estamos convencidos de que la incorporación de Jorge será muy positiva tanto para Auren como para nuestros clientes y colaboradores”, ha señalado Manuel Uribarri, socio director de Auren Corporate. “La incorporación de Jorge al área de Corporate supone un refuerzo estratégico muy relevante para nuestra práctica. Su amplia experiencia en procesos de reestructuración complejos nos permite ampliar significativamente nuestra capacidad de acompañar a los clientes en situaciones críticas y de transformación empresarial”.

Por su parte, Jorge Doval, ha subrayado que "es un reto y una oportunidad unirme a Auren para potenciar el área de Reestructuraciones en la división de Corporate. Mi objetivo es aportar experiencia y soluciones que ayuden a las empresas a superar situaciones complejas y a optimizar sus estructuras de deuda, contribuyendo al crecimiento sostenible y a la continuidad de sus negocios”.