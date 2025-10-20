La bodega Avelino Vegas brinda en su 75 aniversario junto a los hermanos Torres

Avelino Vegas y los Hermanos Torres tienen muchas cosas en común. Principalmente la imagen de calidad y prestigio que ambos transmiten y que son el fruto de años de esfuerzo y búsqueda continua de la excelencia. Además, les une su carácter familiar y una misma filosofía: miran hacia el futuro, trabajando en el presente, sin olvidar sus raíces. El amor por las cosas bien hechas es su denominador común.

La bodega fue fundada en 1950 por Avelino Vegas y su esposa Isabel Arranz en la localidad segoviana de Santiuste de San Juan Bautista (Segovia). Comenzó su actividad elaborando vinos con las uvas de viñedos de la zona, en especial de la variedad verdejo. La creación en los años 80 de la denominación de origen Rueda fue el impulso definitivo para el reconocimiento de la calidad de los blancos de la firma. El salto a la Ribera del Duero tuvo lugar en 1993 con la creación de Bodegas Fuentespina.

AVELINO VEGAS cumple este año su 75 aniversario. Esta efeméride es un gran motivo de celebración para esta empresa familiar que tiene la satisfacción de contar con la tercera generación incorporada a su equipo.

La empresa se enorgullece de contar con la tercera generación incorporada a su equipo. Jóvenes que llevan en su ADN los valores de sus abuelos, la ilusión y la capacidad de trabajo de sus padres y la preparación y profesionalidad que han adquirido en su paso por universidades y empresas completando un currículum al más alto nivel. En la gran familia Avelino Vegas también se incluyen sus 60 trabajadores que, en distintos departamentos, viñedo, bodega, administración, comercialización y exportación, desarrollan su labor con dedicación siguiendo dicha filosofía. Esta forma de trabajar hace que el trato entre familia, trabajadores y clientes sea sincero y cercano. La atención a las preferencias del mercado es fundamental para poder ofrecer vinos al gusto de los paladares más exquisitos.

Dos vinos y dos platos elaborados para la ocasión

En el evento pudimos degustar dos vinos que la bodega presentó especialmente para la ocasión que acompañaban los platos elaborados magistralmente por los Torres. Avelino Vegas Alpha está elaborado en la bodega que la firma tiene a medio camino entre Peñafiel y Pesquera de Duero (Valladolid), zona de reconocido prestigio dentro de la afamada Denominación de Origen de Ribera del Duero. Está rodeada de viñedos y con magníficas vistas al Castillo de Peñafiel. Una bodega singular al estilo de los chateaux franceses con una capacidad de elaboración de 80.000 botellas. La dirección enológica está a cargo de Cristina Vegas, nieta del fundador. Licenciada en Biotecnología por la Universidad Francisco de Vitoria y Diploma Nacional de Enología en Burdeos, ha tenido la oportunidad de completar su formación trabajando en algunas de las bodegas de máximo prestigio del país vecino.

En una espectacular botella magnum en cuyo frontal solo figura la letra mayúscula A de Avelino Vegas, encontramos un vino elegante en la nariz y armonioso en boca. Ensambla la singularidad del terreno, la sabiduría del viñedo, la elegancia del roble del bosque de Tronçais y la experiencia en la elaboración de la bodega.

Maridaje de Avelino Vegas Alpha con pollo cocinado al estilo tajín / Avelino Vegas

Este vino acompañó a un pollo cocinado al estilo tajín con especias aromáticas y limón confitado y alcaparras. Un plato meloso, sabroso, ideal para compartir.

El segundo vino que se presentó lleva el nombre de Isabel Arranz, una mujer de talante emprendedor, constante en el trabajo y amante de la familia que, junto a su esposo, fundó la bodega en 1950 en Santiuste. Este reconocido homenaje se ve representado en un verdejo de viñas centenarias de la provincia de Segovia, donde la vinífera castellana tiene mayor carácter, adjetivo que se refleja en la etiqueta.

Maridaje del vino Isabel Arranz con escabeche de saku chutoro de atún / Avelino Vegas

Está elaborado con uvas de viñas viejas arraigadas en suelos singulares y criado en alma de roble francés sobre sus lías. Es un vino serio de nariz intensa con notas de frutas de hueso y tropicales que dejan paso a los perfumes de vainilla y azahar.

Este vino acompañó a un escabeche de saku chutoro de atún con una preparación que combina la técnica tradicional del escabeche con un corte premium de atún proveniente de la parte media del lomo con un equilibrio perfecto entre grasa y carne magra. Una combinación perfecta.