Domingo Alonso Group: 90 años de historia y expansión global

El año 2025 ha marcado un hito en la trayectoria de Domingo Alonso Group, la compañía líder del sector automotriz en Canarias, al celebrar su 90º aniversario con una notable expansión internacional. Este logro consolida su posición como un referente empresarial, tanto a nivel nacional como internacional. La compañía, con más de 1.600 empleados, opera actualmente en más de 40 países de Europa, África y Latinoamérica.

El crecimiento de 2025 se ha materializado con la incorporación de dos nuevos mercados: Panamá y Andorra, reforzando la presencia global de Domingo Alonso Group. Con más de 25 años de expansión internacional, el grupo ha demostrado que “desde Canarias no existen barreras para crecer, siempre que la internacionalización parta de una base fuerte y consolidada”, afirma Oliver Alonso, presidente & CEO de Domingo Alonso Group.

Panamá, nuevo mercado en Latinoamérica

En Latinoamérica, Domingo Alonso Group se ha convertido en el nuevo importador y distribuidor oficial de la marca Volkswagen en Panamá. Esta operación supone el desembarco en un mercado de más de 50.000 unidades al año y amplía la presencia del grupo en la región, donde ya estaba activo en otros cuatro mercados. La decisión del Grupo Volkswagen destaca la confianza en la compañía canaria, con la que lleva trabajando más de 70 años, desde que firmaran la importación para el archipiélago canario en 1953. Durante el acto de inauguración de Domingo Alonso Panamá, celebrado el pasado 23 de octubre, Alonso aseguró estar «muy ilusionado con la llegada a Panamá, un mercado con gran potencial».

El objetivo en Panamá es consolidar a Volkswagen como una de las marcas líderes. El grupo se compromete a llevar al nuevo mercado una red de distribución eficiente y un sólido servicio posventa. Además, la apuesta por esta nueva aventura internacional se consolida con la generación de puestos de trabajo, tanto en el archipiélago como en Panamá, demostrando, una vez más, que desde Canarias es posible impulsar el desarrollo económico y crear oportunidades sin límites geográficos.

A la conquista de Andorra

Simultáneamente, el grupo ha ampliado su actividad en Europa al ser nombrado nuevo importador oficial en Andorra de las marcas Volkswagen, Volkswagen Comerciales, Audi y Škoda. Con este hito, el Grupo Volkswagen vuelve a demostrar su confianza, reforzando la sólida relación de colaboración.

El mercado del Principado de Andorra se caracteriza por una fuerte orientación hacia el segmento premium, con un volumen aproximado de 2.300 unidades anuales. El presidente y CEO del grupo canario declaró que «ampliar la actividad en Andorra supone un paso estratégico y emocionante para Domingo Alonso Group». El grupo asume este reto con entusiasmo, comprometiéndose a trasladar todo su know-how, experiencia y capacidad de innovación a este nuevo mercado europeo.

90 años de historia y excelencia

La visión de futuro de Domingo Alonso Group está sustentada en una sólida base con 90 años de historia. La trayectoria del grupo familiar de tercera generación, que comenzó su actividad en 1935, es sinónimo de progreso, compromiso social y visión a largo plazo.

Su liderazgo en el mercado se forjó en Canarias, donde ha mantenido una posición dominante en el sector automotriz. El grupo ha conseguido liderar el mercado canario de forma consecutiva durante las últimas dos décadas con una marca icónica como Volkswagen, gracias a la confianza de sus clientes y a la solidez de su modelo de negocio.

El dominio del mercado de Domingo Alonso Group en Canarias se extiende a segmentos clave. La compañía lleva 16 años consecutivos liderando el segmento premium con Audi, demostrando su capacidad para gestionar la exclusividad en el sector. Además, su compromiso con la movilidad integral se consolida al ser líder indiscutible en la venta de motos con Honda durante los últimos 10 años.

Con 90 años de historia, la sólida trayectoria de este grupo familiar demuestra su compromiso con la innovación, la excelencia y la creación de oportunidades desde Canarias hacia el mundo. Domingo Alonso Group afronta el futuro con una visión clara de seguir expandiéndose globalmente, siempre con el propósito de acercar las mejores soluciones de movilidad a los conductores y de continuar creciendo junto a marcas líderes en el sector.