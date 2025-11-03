Guanxe App supera el millón de euros en ventas en Octubre y consolida su liderazgo en Canarias
La startup canaria continúa su crecimiento imparable y prevé alcanzar 12 millones de euros en ventas en 2025
Guanxe App, la plataforma tecnológica nacida en Canarias que conecta a los consumidores con los principales ecommerce peninsulares y europeos, firma un octubre histórico con más de un millón de euros en ventas.
Un nuevo récord que consolida a la compañía como líder local del comercio online en el archipiélago y en Mauritania.
Desde su creación, Guanxe ha roto las barreras fiscales y logísticas que históricamente han limitado el acceso de los canarios a las grandes tiendas online. Su innovadora tecnología integra en una sola App los procesos de compra, pago, aduanas y transporte, permitiendo adquirir productos en las principales plataformas de venta online de España y Europa con total facilidad y tiempos de entrega cada vez más rápidos.
El salto internacional de Guanxe comenzó con Mauritania, donde la App se ha convertido en la opción preferida para realizar compras europeas.
“El éxito en Mauritania ha superado todas nuestras expectativas y demuestra que nuestro modelo es perfectamente replicable en otros mercados con desafíos logísticos similares”, señala Vanesa de Blas, responsable de Operaciones de Guanxe App.
Tras este éxito, Guanxe ya trabaja en dos nuevas aperturas internacionales antes de finalizar 2025, reforzando su estrategia de expansión en África y otros territorios ultraperiféricos.
El espectacular crecimiento de la startup ha despertado el interés de fondos de inversión y socios estratégicos que ven en Guanxe una oportunidad para catapultar su modelo tecnológico a nuevos países y consolidar una red global de comercio transfronterizo.
Con un EBITDA positivo, una fuerte tracción comercial y un modelo altamente escalable, Guanxe App se ha consolidado como una de las startups más sólidas del ecosistema canario y un referente en la transformación digital del comercio entre Europa, África y los territorios insulares.
