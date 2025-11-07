Guanxe App aterriza en Ceuta y Melilla

Guanxe App, la plataforma tecnológica nacida en Canarias que ha revolucionado el comercio online en las islas, continúa su expansión internacional con su llegada a Ceuta y Melilla, dos nuevos mercados donde replicará el modelo que la ha convertido en líder local del ecommerce en el archipiélago.

Tras su éxito en Canarias y África Occidental, en concreto con su reciente apertura en Mauritania, la compañía extiende ahora su tecnología a ambos territorios autónomos, donde los consumidores afrontan los mismos desafíos logísticos y fiscales que los canarios a la hora de comprar en las grandes plataformas online peninsulares y europeas.

Gracias a su sistema integral, Guanxe permite comprar en las principales plataformas de venta online con un precio final cerrado y sin trámites aduaneros ni recargos inesperados. La App gestiona automáticamente todos los procesos de compra, pago, transporte y aduanas, garantizando entregas rápidas en un plazo de 1 a 5 días hábiles en ambas ciudades autónomas.

“La llegada a Ceuta y Melilla supone un paso natural en nuestro plan de expansión”, explican desde la compañía. “Ambos territorios comparten los mismos retos logísticos que Canarias, y nuestra tecnología está precisamente diseñada para resolverlos”.

Los usuarios podrán pagar mediante Bizum, Apple Pay, Google Pay, PayPal, tarjeta o financiación con Sequra, disfrutando de una experiencia completamente digital.

Con esta doble apertura, Guanxe App consolida su posición como referente tecnológico en la digitalización del comercio online en territorios ultraperiféricos, reforzando su compromiso de acabar con la desigualdad geográfica que sufren millones de consumidores en regiones alejadas o desconectadas de Europa.